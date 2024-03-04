彰化縣山林火警1周28件 消防局將動用無人機監控救災

元宵節過後，很多民眾已開始掃墓，卻因燒紙錢或放火燒雜草引發山林火警，一周來已發生25件，鑑於去年彰化市八卦山巷頭巷公墓火燒山，燃燒面積廣達3公頃，消防員歷經9小時搶救才將火勢撲滅。今年清明節期間，將結合監視器及無人機進行陸、空中監控，機動調配人、車滅火。

據彰化縣消防局統計，2022年3月21到4月5日清明節共發生98件山林火警、2023年同期間也有113件，今年從2月26日到3月3日為止已有25件，顯見因掃墓引起的山林火警有增加趨勢。

消防局表示，今年清明節，消防局已規劃清明節期間各項防火整備，針對傳統公墓或易發生火災的墓區，設有無人供水站提供小水袋，供民眾澆熄火源，防止衍生山林火警，消防局也會派遣人車到各主要墓地巡邏警戒，並透過遙控無人機俯瞰公墓，隨時監控，並視狀況派遣人車前往滅火。

消防局指出，民眾掃墓時，切勿亂丟煙蒂、燃放鞭炮，且勿使用燃燒方式整地除草，焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，否則如果因此發生山林火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空汙法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。

去年彰化市八卦山岸頭巷公墓火燒山，燃燒面積廣達3公頃，差點燒到民宅，消防人員費了9小時才撲滅，都為之累癱。為記取教訓，今年仍將以岸頭巷公墓周邊做為重點，消防局將協調彰化市公所在岸頭巷等公墓裝設15支監視器，即時監控火災狀況並通報消防局。