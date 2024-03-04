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孵蛋成功！台中巨蛋11日正式動工 玖壹壹將登台熱唱

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府投入近百億預算打造台中巨蛋，並納入聲學設計的主場館，能將聲音殘響控制在2秒內，為國內殘響控制最好的場館。圖／中市府提供
中市府投入近百億預算打造台中巨蛋，並納入聲學設計的主場館，能將聲音殘響控制在2秒內，為國內殘響控制最好的場館。圖／中市府提供

台中巨蛋歷經8度流標，去年11月「9度闖關」成功，由麗明建設得標，今年1月簽約，並將於11日正式開工；市長盧秀燕表示，台中人等了19年，終於「孵蛋」成功，由日本國際知名建築大師隈研吾設計，屬奧運等級的綜合多功能大型室內場館，從國際賽事、演藝團體，都可以台中為活動地點。

台中巨蛋位於北屯區十四期重劃區，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，預計興建一座可納1.55萬人主場館，約可納5千人副場館、地下停車空間、商場以及學校，未來將招商BOT營運廠商，完工後可舉行包含網球、拳擊、籃球等運動賽事，更可舉辦1.3萬人售票演出。

建設局長陳大田說，市府投入近百億預算，以國際賽事規格打造主、副場館，納入聲學設計的主場館，能將聲音殘響控制在2秒內，為國內殘響控制最好的場館，提供優良室內大型展演空間，並能作為各式球類、技擊類運動賽事場地；而副場館則能提供熱身、中小型展演、發表會等多功能用途。

陳大田說，此次開工盛事，特別邀請隈研吾來台共襄盛舉，更有中國醫藥大學附設醫院交響樂團演奏，並邀請五堅情及台中在地的饒舌團體玖壹壹演出，象徵台中巨蛋能實現台中人的夢想與心願，進而打造台中「盛典城市」。

建設局說，台中巨蛋將於11日動工，在北屯區洲際路、榮德路交叉口舉行開工典禮，下午3時暖場表演，3時30分典禮開始，歡迎市民參與，一同見證台中指標性重大建設的開工盛事。

台中巨蛋自2006年起規畫，招標過程歷經8次流標，最終由麗明建設得標，11將舉行動工典禮。圖／中市府提供
台中巨蛋自2006年起規畫，招標過程歷經8次流標，最終由麗明建設得標，11將舉行動工典禮。圖／中市府提供

台中巨蛋 運動

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