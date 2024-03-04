孵蛋成功！台中巨蛋11日正式動工 玖壹壹將登台熱唱

台中巨蛋歷經8度流標，去年11月「9度闖關」成功，由麗明建設得標，今年1月簽約，並將於11日正式開工；市長盧秀燕表示，台中人等了19年，終於「孵蛋」成功，由日本國際知名建築大師隈研吾設計，屬奧運等級的綜合多功能大型室內場館，從國際賽事、演藝團體，都可以台中為活動地點。

台中巨蛋位於北屯區十四期重劃區，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，預計興建一座可納1.55萬人主場館，約可納5千人副場館、地下停車空間、商場以及學校，未來將招商BOT營運廠商，完工後可舉行包含網球、拳擊、籃球等運動賽事，更可舉辦1.3萬人售票演出。

建設局長陳大田說，市府投入近百億預算，以國際賽事規格打造主、副場館，納入聲學設計的主場館，能將聲音殘響控制在2秒內，為國內殘響控制最好的場館，提供優良室內大型展演空間，並能作為各式球類、技擊類運動賽事場地；而副場館則能提供熱身、中小型展演、發表會等多功能用途。

陳大田說，此次開工盛事，特別邀請隈研吾來台共襄盛舉，更有中國醫藥大學附設醫院交響樂團演奏，並邀請五堅情及台中在地的饒舌團體玖壹壹演出，象徵台中巨蛋能實現台中人的夢想與心願，進而打造台中「盛典城市」。