有洋蔥的臭豆腐！天橋下的無名小吃店 連續8年招待田徑隊免費吃臭豆腐

53歲彭束娟在台中市石岡區梅子天橋下經營小吃攤賣臭豆腐，多年前發心願每周三下午提供石岡國中田徑隊學生免費吃臭豆腐，鼓勵學生跑出好成績；田徑隊學生們常寫小卡感謝這位阿姨的愛心，得獎會拿出獎狀跟阿姨分享，畢業還會回來吃「有洋蔥」的臭豆腐，彼此溫暖在心裡。

「阿姨，謝謝！你的臭豆腐很好吃。」「吃臭豆腐很有衝勁，所以比賽得名。」石岡區梅子天橋下的無名小吃店，牆上貼著石岡國中田徑隊學生們的感謝小卡。

經營小吃店的彭束娟，她3名子女都讀土牛國小、石岡國中，偏鄉學校職員不多，她孩子讀書時，自己開始擔任2校的志工，3名子女現在都已長大成人，她仍然是學校的志工。

彭束娟原本是石岡國中廚工，11年前因經營小吃店的嬸嬸要退休，她接下小吃店繼續經營；9年前，丈夫的同濟會好友，建議她供給愛心餐給需要的人，但鄉下地方，來使用愛心餐的人很少，彭束娟想起石岡國中田徑隊的學生，常辛苦訓練，天黑才回家，她決定每周三下午，田徑隊訓練時提供選手免費吃臭豆腐，此暖心之舉已持續8年多。