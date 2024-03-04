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台中后里爺孫拾金不昧 移工找回皮夾大讚台灣人情味

中央社／ 台中4日電
圖為麗寶OUTLET購物中心／聯合報系資料照
圖為麗寶OUTLET購物中心／聯合報系資料照

印尼籍移工阿朋（化名）日前到台中后里區遊玩，騎乘租賃自行車行經麗寶Outlet時，不慎遺落皮夾，1對爺孫路邊發現送交大甲分局月眉派出所，阿朋失而復得大讚台灣人情味。

台中市警察局大甲分局今天發布新聞稿指出，尋獲遺失皮夾的是月眉民防分隊洪小隊長的孫子洪小弟，爺孫返家路上，洪小弟眼尖瞥見路邊1只黑色物品，提醒爺爺下車查看，才發現是裝有身分證件及大筆鈔票的皮夾，立即送到月眉派出所。

警方表示，透過健保卡資料聯繫上失主阿朋，告知到所領回。阿朋抵達派出所時仍相當焦急，原來他才來台工作不到半年，因不諳中文，只好循原路找尋，幸好沒多久即接到警方來電，尋回重要身分證件、金融卡，以及辛苦賺取的薪水新台幣2萬3千多元，放下心中大石。

阿朋對於洪小隊長及洪小弟的善行義舉頻頻道謝，且大力讚賞警察高效率，深刻感受台灣最美人情味。

健保卡 警察 身分證

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