南投路邊停車3月收費上路 驚見1現象市民喊「舒服」
南投過去路邊停車不收費，停車格常遭占用，為提高停車周轉率，市公所加速推動停車收費，今年2月試營運，更於本月正式實施。未料上路後，以前一位難求的路段，竟全面淨空，驚呆眾人，且用餐消費都有車位，讓不少人大喊「舒服」。
南投縣是全國路邊停車收費最晚推動實行的縣市，先前因路邊停車格不收費，常遭有心人士長時間占用，甚至依車換車或用機車、花盆等占位，當成自家或店舖的專屬停車位，導致一位難求，市區街道尤為嚴重，加劇違停、塞車等交通亂象。
為改善南投市交通亂象，當地公所與縣府加速推動路邊停車收費制度，今年初陸續完成智慧停車柱裝設及停車格畫設作業，2月起試營運，加強宣導民眾透過「南投停車幫幫忙」APP、繳費機或超商，同步測試收費系統，3月啟用上路。
由於，南投市路邊停車收費於2月試營運期間仍在系統測試階段，因此並未開始收費，多數民眾的停車習慣一如往常，像縣立體育場周邊的停車格依然被停滿，罕有空位；沒想到，本月開始正式實施後，各收費路段市容竟出現驚人變化。
以南投縣立體育場周邊為例，因周邊有公寓大樓，且餐飲店家密集，其中又以集賢路上，幾乎全天候一位難求，未料3月路邊停車收費上路後，停車格竟全面清空，驚呆眾人也引發討論，如今用餐消費找車位容易多了，讓不少人直呼「舒服」。
不過，也有民眾指出，不少路霸車輛轉換陣地移往附近沒收費的巷弄內，甚至直接停進體育場內，甚至霸占場邊人行空間；或是有空的停車格，但部分駕駛仍不停進去，而是停在空格之間的紅、黃線上，因此呼籲政府單位也應加強取締違停。
對此，南投縣警局交通隊表示，路邊停車收費實行初期，將密切觀察用路人停車情況，後續針對違規停車熱區加強取締，若在違停在紅線可處600至1200元，而臨停黃線超過3分鐘或人不在車上、車輛熄火則可處以300至600元罰鍰。
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