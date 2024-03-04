彰化藍營團拜 2縣長熱門人選受矚目

有意投入下屆彰化縣長選舉的立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，昨天在國民黨彰化縣黨部新春團拜同台，引起矚目。謝衣鳯說，彰化還是「戰國局面」，不管未來是誰要代表國民黨參選縣長，大家都要做好最好的準備，讓國民黨人選可以在彰化繼續執政；洪榮章則說，他本是無欲則剛，是有很多支持者希望他出來選。

國民黨彰化縣黨部昨天在溪湖鎮黨部中山堂舉辦新春團拜，縣黨部主委、立委謝衣鳯及中央黨部秘書長黃健庭等黨公職人員參加，不過，彰化縣長王惠美另有公務行程，未參加。

謝衣鳯說，現在行政資源仍掌握在民進黨手上，國民黨只是在野黨，很多部分不是國民黨想做就做得到，希望大家共同來努力。

彰化縣政顧問團團長、前副縣長洪榮章昨天也與會，洪被視為彰化縣長王惠美人馬，最近也被視為縣長熱門人選，他曾任國民黨南投縣黨部主委、是彰化溪湖在地人，目前也是彰化肉品市場董事長，近來勤跑基層，動向備受矚目。

洪榮章忍不住為縣長王惠美抱屈說，王惠美在此次立委輔選中比自己選時還認真、還辛苦，卻沒有替藍營扳回一城，有深深遺憾，「現在還在療傷止痛」。

洪榮章說，藍營已打過這麼多次選戰了，不能只提些年輕選將就以為有改革，如果骨子裡心態沒變，一樣沒用，尤其未來應對兩岸論述要能提出讓台灣人都能接受的定位，才能贏取民心。

至於是否參選縣長，洪榮章表示，他原本就「無欲則剛」，是很多支持者都希望他出來，他也不一定要選，但國民黨要選就要有選贏的魄力，一定要在初選階段就得評估出誰的勝算最大，讓各自支持者都能心服口服，才能團結在一起打贏選戰，「離縣長選戰還很久，還有很多可能性」。

彰化縣長熱門人選，除了國民黨謝衣鳯、洪榮章外，還包括謝衣鳯的弟弟、無黨籍彰化縣議長謝典林；民進黨立委陳素月、黃秀芳、陳秀寳都被提起，另彰化市長林世賢、前市長邱建富也有意角逐；民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如也說，「如果黨有需要，阿北（柯文哲）找我，就出來」。