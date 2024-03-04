中市大里內新市場車輛進出惹怨 市府建議自律

台中市大里區新仁路內新市場是地方重要的傳統早市，民眾抱怨有許多車輛進入，影響買菜，但因為市場原本就是道路，無法禁止車輛進入。市府經濟發展局建議，可暫時比照情況類似的水湳市場，籌組「清潔管理委員會」自律，協助解決環境清潔及交通進出問題。

市議員李天生昨天表示，他接獲許多陳情，指經常有人把機車騎進內新市場，尤其假日、年節更加嚴重，讓採買的主婦們苦不堪言，造成壅塞及空氣汙染，甚至還撞傷人，要求市府重視、協助。

店家周啟聖說，內新市場是歷史悠久的傳統早市，曾有熱心人士張貼公告禁止機車進入，並協調守望相助隊幫忙，但因沒有罰則，成效有限，也有人發起每攤酌收100元，請人指揮交通及清潔維護，不過多數攤商不願意繳納，目前沒有具體改善方法，十分頭痛。

經濟發展局市場管理科長蔡永福說，內新市場本是攤販占用道路形成的市集，因為本就是道路，所以無法禁止機車或其他車輛進入，這個情形和水湳市場相似，建議籌組「清潔管理委員會」，協助解決環境清潔及交通進出問題。

至於一般合法市場也有機車進入的問題，則可以請管委會加強管理，包括設置車阻或派員指揮，減少民眾困擾。