聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市大里內新市場車輛進出惹怨 市府建議自律
台中市大里區新仁路內新市場是地方重要的傳統早市，民眾抱怨有許多車輛進入，影響買菜，但因為市場原本就是道路，無法禁止車輛進入。市府經濟發展局建議，可暫時比照情況類似的水湳市場，籌組「清潔管理委員會」自律，協助解決環境清潔及交通進出問題。
市議員李天生昨天表示，他接獲許多陳情，指經常有人把機車騎進內新市場，尤其假日、年節更加嚴重，讓採買的主婦們苦不堪言，造成壅塞及空氣汙染，甚至還撞傷人，要求市府重視、協助。
店家周啟聖說，內新市場是歷史悠久的傳統早市，曾有熱心人士張貼公告禁止機車進入，並協調守望相助隊幫忙，但因沒有罰則，成效有限，也有人發起每攤酌收100元，請人指揮交通及清潔維護，不過多數攤商不願意繳納，目前沒有具體改善方法，十分頭痛。
經濟發展局市場管理科長蔡永福說，內新市場本是攤販占用道路形成的市集，因為本就是道路，所以無法禁止機車或其他車輛進入，這個情形和水湳市場相似，建議籌組「清潔管理委員會」，協助解決環境清潔及交通進出問題。
至於一般合法市場也有機車進入的問題，則可以請管委會加強管理，包括設置車阻或派員指揮，減少民眾困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言