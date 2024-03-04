台中神岡1公幼突停招 家長反彈

台中市神岡幼兒園無預警宣布三角分班今年停招、明年歇業，引發神岡區三角里家長和地方反彈，中市議員周永鴻表示，關閉公幼影響家長，更不利地方發展，教育局應重新評估；台中市教育局表示，會妥善安置幼生，不會影響學生受教權

教育局表示，市立神岡幼兒園三角分班核收45人，112學年度實收27人，113學年度預計中班8人、大班9人、合計17人。該分班一樓與社區活動中心共用，出入人員複雜，且沒有無障礙設施。考量該分班與鄰近公幼距離約3到5分鐘車程，仍有名額可安置幼生，為維護師生安全及幼生權益，才決定113學年度暫停招生，114學年度移地收托。

周永鴻表示，三角分班是三角里唯一公幼，去年招生28人全部額滿，但教育局上月29日通知因分班使用的三角社區活動中心，無法克服無障礙法規要求，今年不再招生，經營到明年8月1日，令家長們錯愕及不解。

周永鴻說，三角分班招生一向良好，借用三角社區活動中心已經許久，如有不合法規之處，教育局早該尋求改善或協助另覓適合場地，但教育局沒相關規畫，沒和家長及地方溝通，只用一紙公文臨時宣布暫停招生，才會引發反彈。

三角里里長江炳煌對分班停招表達不滿，他說，幼兒園公告停招三角分班前，完全沒有和地方討論，停招可能讓鄉親搬到就學方便的地方，造成人口流失。

陳姓家長說，原本三角分班小朋友、老師和家長互動密切且融洽，無預警停招讓大家措手不及，孩子也很難過，以後要到其他地方就學，家長們認為很不方便。