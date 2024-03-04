聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中神岡1公幼突停招 家長反彈

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市神岡幼兒園三角分班無預警停招，中市議員周永鴻要求教育局重新評估。聯合報系資料照
台中市神岡幼兒園三角分班無預警停招，中市議員周永鴻要求教育局重新評估。聯合報系資料照

台中市神岡幼兒園無預警宣布三角分班今年停招、明年歇業，引發神岡區三角里家長和地方反彈，中市議員周永鴻表示，關閉公幼影響家長，更不利地方發展，教育局應重新評估；台中市教育局表示，會妥善安置幼生，不會影響學生受教權

教育局表示，市立神岡幼兒園三角分班核收45人，112學年度實收27人，113學年度預計中班8人、大班9人、合計17人。該分班一樓與社區活動中心共用，出入人員複雜，且沒有無障礙設施。考量該分班與鄰近公幼距離約3到5分鐘車程，仍有名額可安置幼生，為維護師生安全及幼生權益，才決定113學年度暫停招生，114學年度移地收托。

周永鴻表示，三角分班是三角里唯一公幼，去年招生28人全部額滿，但教育局上月29日通知因分班使用的三角社區活動中心，無法克服無障礙法規要求，今年不再招生，經營到明年8月1日，令家長們錯愕及不解。

周永鴻說，三角分班招生一向良好，借用三角社區活動中心已經許久，如有不合法規之處，教育局早該尋求改善或協助另覓適合場地，但教育局沒相關規畫，沒和家長及地方溝通，只用一紙公文臨時宣布暫停招生，才會引發反彈。

三角里里長江炳煌對分班停招表達不滿，他說，幼兒園公告停招三角分班前，完全沒有和地方討論，停招可能讓鄉親搬到就學方便的地方，造成人口流失。

陳姓家長說，原本三角分班小朋友、老師和家長互動密切且融洽，無預警停招讓大家措手不及，孩子也很難過，以後要到其他地方就學，家長們認為很不方便。

公幼 幼兒園 教育局

延伸閱讀

神岡幼兒園三角分班無預警停招 議員周永鴻要求重新評估

北市高中師被學生吐口水還挨揍 教育局：將給予慰問金、諮商

車廂廣告「同鮭魚進」挨轟「傷口上撒鹽」 中捷：將全面下架

盧秀燕、蔣萬安將同賞花燈 政界解讀「先合作再競爭」

相關新聞

台中大安媽祖園區活化 下半年招商

台中海線大安媽祖文化園區斥資6億元興建，但基座完工迄今7年，仍未正式開放，上方雕像幾經波折，將由興富發基金會捐贈。中市觀...

台中神岡1公幼突停招 家長反彈

台中市神岡幼兒園無預警宣布三角分班今年停招、明年歇業，引發神岡區三角里家長和地方反彈，中市議員周永鴻表示，關閉公幼影響家...

彰化藍營團拜 2縣長熱門人選受矚目

有意投入下屆彰化縣長選舉的立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章，昨天在國民黨彰化縣黨部新春團拜同台，引起矚目。謝衣鳯說，彰化還是「...

南投市首座風雨球場 昨啟用

南投市雖是南投縣首邑，但公有籃球場屈指可數，市公所去年向中央爭取撥用包尾段高速公路下的土地，斥資1200萬元打造風雨球場...

中市大里內新市場車輛進出惹怨 市府建議自律

台中市大里區新仁路內新市場是地方重要的傳統早市，民眾抱怨有許多車輛進入，影響買菜，但因為市場原本就是道路，無法禁止車輛進...

「135巡道車」周遊彰化花道…風鈴木、杜鵑花接力上場

彰化縣二水鄉坑內坑步道黃花風鈴木近日盛開，成為遊客打卡熱點，社頭鄉福井鐵道文物館的「135巡道車」也到坑內坑快閃展示，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。