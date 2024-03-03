影／彰化千人圍爐宴送暖！昔闊綽台商流落街頭 6旬街友道背後辛酸

彰化縣快樂天堂基金會今天在社頭果菜市場舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，招待 中彰投三縣市近三千名街友、弱勢戶來圍爐，六旬街友王先生原本是到大陸經商的台商，不料被合夥人捲走三千萬，後來到沖床工廠工作手又被機器切斷，從此過著打工的日子流落街頭，他說，能一起和大家圍爐，很感謝社會的溫暖。

快樂天堂基金會今晚在社頭果菜市場席開三百桌招待低收入戶、街友、獨老、邊緣戶等圍爐，彰化縣長王惠美、員榮醫療集團副院長涂川洲及各慈善團體也來關心弱勢戶，還有愛心廠商捐贈伴手禮、玩具券及摸彩品、義剪服務等。

快樂天堂基金會董事長、縣議員張雪如說，基金會今年辦第十屆千人圍爐宴，每年除了有員榮醫療體系總院長張克士熱心認捐一百桌，也需集結更多善心捐助，因為從開辦第一年的一百多桌，報名參加的弱勢民眾不斷增加，如今已爆增到近三百桌，希望每年都能持續為弱勢戶辦溫馨圍爐，讓他們感受到各界的關愛。

許多弱勢戶背後都有一段辛酸故事，今天來參加的65歲王先生他是員林市的街友，來自台南的他卅幾年前赴中國東莞和人合開工廠，曾賺進上千萬元，他說，當時年輕、不會想，經常和台商們上酒店，過著紙醉金迷的日子，不料名下財產竟被合夥股東慢慢移轉淘空，最後損失三千萬，只得落魄回台灣。

王先生回台後到沖床工廠工作，1999年間不幸左手五指被機器切斷，當時只領了廿八萬勞保給付，後來就工作不穩定，十多年前媽媽過世後，他原本跟大哥住，但又不想造成大哥的負擔，開始過著打零工的流浪生活，除了每月4千元的殘障補助，他也會去廟會幫忙舉旗幟，一天可領1200元，以往廟會多，最多一個月可賺到三萬元，疫期後廟會活動減少，現在每月只有數千元收入。

王先生的棉被等家當舖在員林火車站旁，很愛看小說的他，沒工作時就去租書店租小說來看，一天可以看上好幾本，他說，冬天時縣府會發睡袋，平常他大多以泡麵裹腹，有時慈善團體也會來送麵包和便當，只有夏天蚊子很多比較麻煩。