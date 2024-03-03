難斬亂象？合歡山停車1天300元遭指太便宜 南投林業分署這麼說

合歡山3處停車場將收費，不分平、假日規劃1天上限300元，有民眾認為收費不貴難避免久占，南投林業分署對此表示，送件申請費率無最高上限，1天上限300元試行一段時間後檢討。

落實使用者付費原則、增加停車位流動，農業部林業及自然保育署南投分署規劃合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場收費，原定3月1日開始，平日每半小時新台幣25元、週五至週日含例假日每半小時30元，平日及假日最高收費上限300元，由於不像清境農場2處停車場全天收費無上限，有民眾認為恐難遏止遊客久占車位。

對此，南投分署今天回應中央社記者表示，向南投縣政府申請費率「無最高上限」，但初期作法是當天上限300元，目前費率尚未經南投縣政府核定，待核定後再擇期公告，未來是否採累進費率，將在實施收費後定期檢討，由於申請費率無上限，未來調漲無需再送審。

南投分署表示，合歡山國家森林遊樂區昆陽、武嶺、合歡山莊停車場過去免費停車，長期有車輛違停及露營車久占停車格，為改善亂象，去年11月完成停車場委託經營管理招標案，委外廠商已向南投縣政府申請停車場證，規劃費率為汽車週一至週四每半小時25元、週五至週日30元，機車每次20元，停車15分鐘內離場免費。

南投分署指出，原定3月開始收費，目前期望4月合歡山杜鵑花季開始時收費管理，廠商將派員進駐，以提供服務並立即排除困難、協助交通疏導；目前規劃每天收費有上限，輿情反映似乎有調高空間，廠商將先採勸導方式避免久占車位，試行一段時間後檢討調整費率。

合歡山鳶峰到小風口區域2019年通過國際認證成為國際暗空公園，民眾擔憂停車場設備影響觀星品質，南投分署表示，因停車場位於合歡山暗空公園範圍，燈源規劃優先考量減光設計，兼顧行車安全與觀星需求。

南投分署統計，昆陽停車場一般小型車47格，含中巴5格、身障2格、婦幼1格、綠能充電車1格、機車12格；武嶺停車場則是一般小型車54格，含中巴6格、身障2格、婦幼1格、綠能1格、重機15格、機車20格；合歡山莊停車場設置一般小型車50格，含中巴4格、身障2格、婦幼1格、綠能1格、機車15格。