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國際扶輪3462地區今辦年會 盧秀燕「回娘家」：謝謝社友常自動補位

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）出席國際扶輪3462地區第7屆年會，3462地區總監李正雄送紀念品給她。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）出席國際扶輪3462地區第7屆年會，3462地區總監李正雄送紀念品給她。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕上午出席國際扶輪3462地區第7屆年會，她說，政府雖是有組織的單位，但人力、物力仍有限，感謝扶輪社友們發揮扶輪精神，見社會有需要救助、幫忙，或是有些觀念像是反毒等需要宣導的時候，大家都能「自動補位」從事教育和扶貧的工作。

盧秀燕的先生廖述嘉亦是3462地區的南屯扶輪社社友，所以盧秀燕致詞時說自己是「回娘家」且除了2020年因疫情嚴重，年會改為視訊，她每年都親自參加，至今年已是第5年。

她說，國際扶輪3462地社友涵括台中、南投和彰化地區，感謝扶輪社友們持續投入公益慈善不遺餘力，對社會付出、對市府協助，事業繁忙之餘也不忘關懷長輩、婦女與學子，並從事公益與教育工作，善盡社會責任。

3462地區有社友3千多人，今天有千餘人參與年會。社會局長廖靜芝說，3462地區的扶輪社友一直是台中市政府的夥伴，在台中市大坑等地區已捐30多部的AED，另也提供弱勢婦女及少女衛生棉，減輕經濟負擔，並參與許多資助活動。

台中市長盧秀燕出席國際扶輪3462地區第7屆年會，並說自己是「回娘家」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕出席國際扶輪3462地區第7屆年會，並說自己是「回娘家」。記者黃寅／攝影

盧秀燕

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