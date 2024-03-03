國際扶輪3462地區今辦年會 盧秀燕「回娘家」：謝謝社友常自動補位

台中市長盧秀燕上午出席國際扶輪3462地區第7屆年會，她說，政府雖是有組織的單位，但人力、物力仍有限，感謝扶輪社友們發揮扶輪精神，見社會有需要救助、幫忙，或是有些觀念像是反毒等需要宣導的時候，大家都能「自動補位」從事教育和扶貧的工作。

盧秀燕的先生廖述嘉亦是3462地區的南屯扶輪社社友，所以盧秀燕致詞時說自己是「回娘家」且除了2020年因疫情嚴重，年會改為視訊，她每年都親自參加，至今年已是第5年。

她說，國際扶輪3462地社友涵括台中、南投和彰化地區，感謝扶輪社友們持續投入公益慈善不遺餘力，對社會付出、對市府協助，事業繁忙之餘也不忘關懷長輩、婦女與學子，並從事公益與教育工作，善盡社會責任。