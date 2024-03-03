彰化國民黨新春團拜 2縣長熱門人選同框發言受矚目

國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的黨部主委、立委謝衣鳯提到，彰化還是「戰國局面」，不管未來是誰要代表國民黨參選縣長，大家都要做好最好的準備，讓國民黨人選可以在彰化繼續執政；而藍營縣長人選之一的前彰化副縣長洪榮章也說，藍營要重新思考兩岸論述、才可能打贏選戰，「至於縣長人選還有很多可能性」。

國民黨彰化縣黨部今天在溪湖鎮黨部中山堂舉辦新春團拜，由黨部主委、立委謝衣鳯、秘書長黃健庭等人與黨公職人員、部幹們團拜茶敘。

謝衣鳯說，現在立法院由國民黨的韓國瑜、江啟臣擔任正副院長後，怎麼很多選民就覺得台灣是國民黨在執政、「國民黨什麼事都可以做」？她都得一再強調，行政資源還是多掌握在民進黨手上，國民黨現在只是在野黨，還有很大的空間要往前邁進。而國家進步的議題當然要努力前進，但很多部分不是國民黨想做就做得到，希望大家共同來努力。

彰化縣政顧問團團長、前副縣長洪榮章今天也與會，洪被視為彰化縣長王惠美人馬，最近也被視為縣長熱門人選之一，今天謝、洪二人同框也引發關注，洪榮章曾任國民黨南投縣黨部主委、是彰化溪湖在地人，目前也是彰化肉品市場董事長，近來勤跑基層，動向備受矚目。

洪榮章今天也忍不住為縣長王惠美抱屈說，縣長對於立委選舉結果「還在療傷止痛」，她在此次立委輔選中比自己選時還認真、還辛苦，雖被稱為彰化「不敗女王」，個人選戰均是完勝，但對於此次立委選舉沒有替藍營扳回一城，還是有深深遺憾。

洪榮章說，藍營已打過這麼多次選戰了，不能只提些年輕選將就以為有改革，如果骨子裡心態沒變，一樣沒用，尤其未來應對二岸論述要能提出讓台灣人都能接受的定位，才能贏取民心。

至於參選縣長，洪榮章表示，他原本就「無慾則剛」，是很多支持者都希望他出來，他也不一定要選，但國民黨要選就要有選贏的魄力，一定要在初選階段就得評估出誰的勝算最大，讓各自支持者都能心服口服，才能團結在一起打贏選戰，「離縣長選戰還很久，還有很多可能性」。