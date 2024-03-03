南投首批青宅 市價8折開放申購

南投縣青年住宅一期3月1日至4月1日開放申購，年滿18歲、名下無自有房屋、設籍南投縣者都可以申請。縣府表示，開放後詢問電話上百通，相當熱門。縣府首批共有45戶，以市價8折出售，以南投市新成屋市價約1千萬元，青宅便宜200萬，後續還有二期，並在竹山、草屯等市鎮規畫。

南投縣首批青宅價格為市價8折出售，房價不斷飆漲，青宅優惠讓縣民有感，開放首日詢問電話就超過百通。縣府表示，申請人須年滿18歲、設籍在南投縣，申請人、配偶與同戶籍家庭成員申購前1年無房屋轉移紀錄、無自有房屋、持有土地價值以公告現值計算不得超過500萬元。

南投青宅位在南投市文化路，交通和生活機能方便；3房型36戶每戶37坪，售價約680至750萬；4房型9戶每戶47坪，售價800至900萬間；停車位單價80至100萬之間。

有意申購者表示，目前與父母同住，但名下無自有房屋，是否得遷戶籍？又擔心戶籍遷離南投市，是否會失去申購資格？南投縣建設處表示，青年宅雖在南投市，但只要戶籍在南投縣內，並不會影響購屋資格，申購者與父母若同戶籍，父母若有房產，申購者就得遷出戶籍。

縣府保留5戶青宅，讓奧運、亞運得獎選手優先承購，弱勢家庭也有優先承購權，申請人數若超過5戶，則以抽籤決定；申購青宅到4月1日下午5點截止，縣府會審查資格，符合者可參與抽籤，預計6月抽籤。

縣府表示，青住二期工程正辦理招標中，草屯及竹山也規畫興建青年住宅，減輕青年及弱勢族群居住負擔；相關青住申請表、申購懶人包等，可上南投縣府網站查閱。