台中民眾黨2議員各組次團 掀政壇議論

民眾黨成為藍綠之外的第三政黨，目前台中市議會有2席議員，未跨越3席無法成立黨團，大里區議員江和樹、豐后區議員陳清龍各自與無黨議員成立次團，加上近日傳出民眾黨市黨部主委換人的傳聞，引發「王不見王」議論。資深議員說，問政求表現，組次團才能壯大聲勢。

台中市議會除國民黨團、民進黨團外，非屬黨團的次級團體不少，包含與地方派系有淵源的日新會、同心會，國民黨議員也有青年聯盟組合；民進黨議員依派系合作，新系勢力龐大，英系與正國會常聯合問政；原本屬時代力量的議員吳佩芸退黨後，目前為無黨籍，未加入次團，部分議題與民進黨合作。

民眾黨原本只有1名議員江和樹，後來陳清龍被列為民眾黨不分區立委，成為民眾黨在台中市議會第2席，但仍無法籌組黨團；最近兩人各自組成議會次團，江和樹與無黨籍議員陳廷秀、徐瑄灃成立無黨聯盟，陳清龍原本就屬超黨派次團，仍與原民議員古秀英、朱元宏聯合戰線。

台中政壇近日傳出，民眾黨市黨部主委將換人，加上江、陳分屬不同次團，引發民眾黨分裂的傳聞。江和樹表示，有聽說主委要換人，但不知消息來源，因為主委是黨主席柯文哲指定，台中市為民眾黨很重要，他相信主席會慎重其事；陳廷秀與民眾黨友好，但基於選區考慮未入黨，他與陳互動多，因此籌組次團。

陳清龍說，他直到媒體詢問，才知道有換人的說法，但黨中央並未徵詢他；他預計2年後接任不分區立委，屆時將接下現任不分區麥玉珍的中投區業務，他下屆會積極參選立委；他原本就與超黨派議員合組次團，若變卦恐讓其他政黨趁虛而入。

議會次團合縱連橫，但鮮少跨越政黨界線。中生代議員指出，連續2屆地方選舉，不論老將、新秀或藍綠白、無黨籍，都沒有十拿九穩的，議會次團得理念契合，新會期問政才會有表現。

資深議員指出，議會次團越多，盧市府就得面臨更多考驗，即使國民黨青年軍都希望有表現，議員各憑本事爭取資源，市府得費心經營府會關係。