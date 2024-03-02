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台灣攀樹國際錦標賽 3月9日起連2天台中公園登場

中央社／ 台中2日電

台中市政府與台灣都市林健康美化協會共同主辦「2024台灣樹木保護嘉年華暨TWTCC台灣攀樹國際錦標賽」，將於3月9、10日在台中公園登場，來自9國50名攀樹好手將同場競技。

台中市建設局今天在台中公園召開記者會，建設局長陳大田表示，這次迎來亞太地區9個國家多達50多名攀樹師齊聚台中競技，除宣示市府重視綠化、樹木保護，希望向民眾推廣正確的樹木保育觀念。

他說，市府也盼藉此盛會，吸納並深化樹木修剪、樹木安全健檢與風險評估等樹保的技術，進一步與國際接軌，營造優質、安全、永續的都市林環境，為城市減碳、淨零與淨化空氣、景觀美質做出更大的貢獻。

陳大田指出，此次盛會出發點是為推廣樹木保護觀念及技術，除攀樹競賽外，還將展示攀樹師、樹藝師、植物診斷、樹木保護及檢測器材與技術等內容，共同推廣樹木保育、促進國際交流，也藉由樹保嘉年華活動，讓樹木工作者、戶外休閒攀樹的從業人員，提升工作安全性和效能，將有助於台灣與國際技術接軌。

建設局表示，活動由建設局與社團法人台灣都市林健康美化協會共同主辦，為確保活動安全性，已完成台中公園樹圍較大樹木檢查。

台中市 記者會

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