從樹上看世界 台灣攀樹國際賽3月9日台中公園登場

台中市府與台灣都市林健康美化協會共同主辦「2024台灣樹木保護嘉年華暨TWTCC台灣攀樹國際錦標賽」，3月9、10日在台中公園登場，今天舉行記者會，建設局長陳大田表示，這次比賽規模是歷年最大，9國50幾位攀樹好手同場競技，市長盧秀燕也將體驗爬樹樂趣。

建設局長陳大田說，盼藉此賽事，吸納並深化樹木修剪、樹木安全健檢與風險評估等樹木保護的技術，與國際接軌。

攀樹師指出，目前有很多社團開課教授如何攀樹，他身為「攀樹師」每天工作室保護與修剪樹木，雖然辛苦，但從樹上看世界的角度、被樹包圍的安全感，讓他樂此不疲。但強調不能貿然的攀爬，需經過訓練，並評估樹木的安全性。

台中公園比賽場地數目都須經過專業安全檢查，建設局表示，目前尚無規劃開闢爬樹專區。攀樹活動要經訓練及相關安全措施，在無相關保護措施情況下，隨意攀樹有一定的風險，不建議民眾自行嘗試。