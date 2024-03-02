南投家扶發726萬獎學金 助弱勢生穩定就學圓夢

喜歡畫畫的菲菲由外公與外婆辛苦照顧，迫於經濟壓力，只能放棄最喜歡興趣，透過家扶獎助學金，除讓菲菲穩定就學，還能用來買繪畫材料，加上家扶才藝課，盼助菲菲繼續創作。

新學期開始，弱勢家庭面對學雜費、書籍費等往往感到壓力，為穩定孩童就學，讓孩子經由教育翻轉生命，家扶基金會南投家扶中心3月9日將在南投所本部、埔里、水里服務處頒發春季獎助學金給大專、高中、國中及國小共1287名學生，總金額新台幣726萬8500元。

家住南投市、今年國小四年級的菲菲（化名），爸爸不負責任、媽媽因病倒下，菲菲和妹妹主要由年邁外公與外婆照顧，雖然生活很辛苦，但菲菲和妹妹很努力，學習表現相當好，也很有想法，因此菲菲很喜歡透過繪畫展現對世界看法，畫作經常有她的創意觀點。

可惜考量經濟，家裡無法一直負擔畫畫耗材，菲菲只能放棄自己最喜歡的興趣，透過家扶中心才藝課，有機會讓菲菲重拾畫筆；南投家扶中心今天先辦理國小中、低年級獎助學金頒發儀式暨闖關活動，菲菲透過創意十足的繪畫，充分展現小組討論內容，最後成功過關。

菲菲透過南投家扶中心新聞稿表示，感謝家扶提供獎助學金，不僅肯定自己努力讓她能繼續好好求學，也能透過這些自己努力得來的獎助學金去買畫畫材料，盼持續在畫畫世界裡創意揮灑，期待有一天發光、發熱，非常感謝各界善心人士、企業捐款支持獎助學金。

南投家扶中心主任李雅婷表示，感謝梁碏女士、寶璽建設、台中東友扶輪社、瓊安郭光生教育基金會、奮發向上助學金、鴻霖全球運輸、華邦電子、統一企業基金會等單位，及各界善心人士捐款，讓經濟較困難的學童穩定就學，有機會透過教育脫離貧困。