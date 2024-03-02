龍年新生補血+課程深廣多元 彰化老牌國中學生數回流

少子化影響下，學校招生都面臨壓力，今年國中新生入學適逢屬龍，多數學校預估入學人數將增加，彰化市陽明國中今天舉辦「學校日活動」，讓小學五、六年級學生到校闖關，完成後還能玩夾娃娃機，相當趣味；校方指出，學區學生流失到去年止血，今年國一新生數也較以往樂觀；鹿港國中一個年級有16班，今年也預估可增班1到2班。

陽明國中「學校日活動」邀請小六生到校，體驗科技、國文等闖關，還能在攝影棚體驗當主播，並操作夾娃娃機夾玩偶作為獎勵，校長余立焜說，希望讓國小生進到校園更認識陽明，學校平時也舉辦體適能訓練營，周末有「金頭腦課程」，讓小六生有機會透過加深加廣課程了解學校的資源與用心，進而選擇陽明就讀。

陽明國中是知名老牌學校，受少子化影響過去幾年幾乎年年減少一班，直到去年止血維持一個年級13班，余立焜表示，現行一班約26名學生，今年學區內的國一新生有430多人，比以往多，在不增班的情況下，新年度預計每班學生數可達29人上限，比以往樂觀。

國內讀私立國中的學生占比愈來愈高，影響公立學校招生，余立焜表示，公立國中正常化編班、多元學習，對探索未來職涯和興趣有幫助，也才能讓不同專長的學生都得以發揮。

鹿港實驗學校「鹿江國際中小學」近年入學需抽籤，相當搶手，但鹿港老牌學校鹿港國中每個年級維持16班，一到三年級班級人數都屬滿班編制，今年逢龍年尾學生入學，校方預估還可以增班1到2班，校長李錦仁說，實驗學校的屬性不同，估算每年影響的人數約20多人，鹿港國中近5年學區學生入學人數從75%回流到90%。