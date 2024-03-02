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避免他黨見縫插針…中市原民議員補選 藍推2人選

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
吳軍（右二）是立委黃仁服務處處長，曾任導演。圖／聯合報系照片
吳軍（右二）是立委黃仁服務處處長，曾任導演。圖／聯合報系照片

台中市平地原住民原議員黃仁當選立委，遺缺將辦理補選。台中市選委會受理登記昨天截止，總共有5人登記，包含國民黨吳軍、吳建德，曾任黃仁特助的無黨籍余俊宏、曾健基與本屆參選落敗的林清發。原本國民黨2人參選，藍營為避免被其他政黨見縫插針或「撿便宜」，最後讓2人都取得政黨推薦書；民進黨、民眾黨未提名參選人。

台中市平地原住民議員補選4月13日投票，目前台中市平原選區約有10300張選票，2022年黃仁拿下1695票最高，吳建德拿下1468票居次，黃仁領先227票當選。

黃仁選上立委後，他支持他的立委服務處長吳軍參選，並陪同登記，吳軍在影視圈工作20年，強調要落實中央、地方一條鞭服務。吳建德捲土重來，立委高金素梅陪同登記，藍營多名區域立委楊瓊瓔、羅廷瑋、黃健豪與廖偉翔等人推薦參選。

吳建德（右）有立委高金素梅支持，信心倍增。圖／吳建德提供
吳建德（右）有立委高金素梅支持，信心倍增。圖／吳建德提供

國民黨市黨部原本推薦吳建德參選，但中央黨部遲未公布開放參選或提名人選，吳軍、吳建德都有國民黨籍，兩人都先以無黨籍登記參選；藍營地方人士原有意協調1人出馬，但2人都堅持參選，最後中央黨部發給2人政黨推薦書，昨在登記截止前，都已改為國民黨籍。

藍營在原住民領域具有優勢，原本政壇盛傳，藍營若提名特定人選，另名參選人將被其他政黨吸收。國民黨市黨部主委顏文正說，雙吳實力在伯仲之間，如果僅推薦一人，民眾黨已虎視眈眈，勢必見縫插針，藍營乾脆兩人都推薦。

原住民 台中市 國民黨

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