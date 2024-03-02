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彰化彰南路人車爭道 規畫增設人行道遇阻

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市東區彰南路交通亂象，公路局今年將做1處左轉車道。圖／彰化縣府提供
彰化市東區彰南路交通亂象，公路局今年將做1處左轉車道。圖／彰化縣府提供

彰化市彰南路從中山路口到台74甲線，路段全長3公里，人口密集商家多，沿途有32條巷道，但道路「扭來扭去」，被冠上「扭扭」路之稱，停車位、人行空間都不足。公路局彰化工務段規畫增設人行道等，不料當地居民反對增設人行道，擔心會影響生意。工務段表示，將先增設15處左轉車道，並持續溝通。

彰化縣交通處表示，彰南路道路扭曲影響交通安全，透過分隔島調整、增設左轉車道可改善，增設人行道得持續溝通。消基會交通委員會召集人李克聰表示，行人通行空間很重要，若道路寬度足夠，可依需求在人行道旁增設停車格位，若空間不足，可評估設人行道，再改為單行道，應盡量保障行人安全，並提出符合商家期盼的方案。

彰化市東區彰南路周邊，人口密集，但道路彎曲，車輛難以遵循標線，常互相爭道，沿路商家林立，但馬路沒有人行道，人車爭道很危險。

彰化工務段表示，台14線彰南路為彰化市最熱鬧的地區，但是不屬於都市計畫範圍，為提升整體市容，規畫人行道、路口左轉車道與停車空間，昨天晚上舉辦說明會。

當地居民認為，商家多為傳統小吃，顧客都會臨時停車採買，設置人行道後停車不易，恐影響生意，反對設人行道。彰化工務段表示，因地方意見不一，今年先針對彰南路15處路口，設置左轉專用道，預估斥資4千多萬，3月底發包，工期約7個月。

彰化縣議員楊子賢說，彰南路直行、左轉車輛共用車道，容易發生碰撞，應先增設左轉專用車道，居民對設置人行道無共識，須持續溝通。議員陳銌銌說，當地公車路網、停車場不多，居民才反對設人行道，彰南路往芬園方向也曾設人行道，但使用者不多，未來若纜線地下化後，空間變大了，可評估設置。

人行道 停車場 停車格 車道 都市計畫

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