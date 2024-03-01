鹿谷不再是無牙醫鄉 草屯佑民牙醫3月27日起進駐每周4天

南投縣鹿谷鄉高齡比例超過四分之一，去年起4000多位老人的牙齒疾病，只能遠赴竹山、集集等鄰近鄉鎮就醫，南投衛生局積極爭取中央經費補助 450 萬，加上縣府自籌近80萬，及草屯佑民醫院牙科部醫護人力財力支援，經過 11 個月努力，鹿谷鄉牙醫醫療站今天正式掛牌揭幕，將於3月27日起每周二、三、四、五共4天，由4位醫師及8位助理輪流來鹿谷開診。

南投縣秘書長洪瑞智說，鹿谷鄉老年化情形嚴重但鄉唯一的牙醫診所執業醫師於去年4月退休歇業後，成為「無牙醫鄉」，鄉民被迫為改善偏遠地區牙醫醫療資源不足的問題，讓縣民享有平等且便利的口腔健康照護服務，縣長許淑華立即協調鹿谷鄉農會提供場地，終於選在目前農民診所的2樓，成為南投縣內繼仁愛鄉互助、霧社，中寮鄉，信義鄉地利村之後，成立第5個牙醫醫療站。

南投衛生局表示，感謝縣內立法委員與南投縣牙醫師公會共同努力，順利推動鹿谷鄉牙醫醫療站，可為鄉親縮短 40至60分鐘交通時間，尤其獲得衛福部牙醫醫療站設置及更新設備獲得補助經費450萬5000元，縣府自籌79萬5000元，總計530萬元，不但採購一套日本進口最新的牙科診療椅外，佑民醫院也將增設一套診療椅，為鄉親帶來更好的口腔醫療服務，提升鄉民的生活品質。

草屯佑民醫院指出，牙科部每天都要面對250個牙科病人的看診，不少病人看診甚至要預約到3個月後，才能完成看診，醫師的工作壓力非常大，但這次一聽說要組建鹿谷鄉牙科醫療站團隊，馬上得到牙科部4位優秀醫師的熱情報名，未來每周4天開設8個診，為鹿谷鄉4000多位老人服務看牙，每天出動1名牙醫師及2位助理，以解決鹿谷鄉民牙痛無處就醫問題。

鄉長邱如平表示，鹿谷鄉牙醫醫療站設於目前農民診所2樓，將於今年3月20日開始接受預約診療，電話049-2755851，3月27日起就近提供鹿谷鄉民牙疾診治，解決就醫不便問題，歡迎鹿谷鄉民多加利用。