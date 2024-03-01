彰化本月連3場木棉花季…花況差異大恐無花可賞 公所：落花也有美感

彰化縣全年第一個官方認證花季-木棉花季，將依序由竹塘鄉、埤頭鄉到二林鎮的鄉鎮公所舉辦，今年開花狀況差異大，有的平均開花三成，有的接近滿開，到舉辦日期恐怕無花可賞；彰化縣環境教育講師謝文猷今天表示，開花跟陽光、水分、土質、施肥有關，環境條件越好，開花越茂盛美麗。

彰化縣二水鄉坑內坑、芬園鄉彰南路的黃金風鈴木，員林市百果山的櫻花，近期花況被網友稱作「大爆發」，競相前往賞花和打卡上傳，但全年第一個正式宣辦的花季是彰化縣西南角三鄉鎮木棉花季，竹塘鄉長蔡碩任今介紹今年新亮點，可搭乘兩個熱氣球升空鳥瞰艷紅木棉花與綠色水田形成的美景。

為農民乘涼種植的竹塘鄉木棉樹在濁水溪河堤外，樹齡逾30年以上，艷紅花道約200公尺爆紅，被稱為賞花秘境，鄉公所結合水神傳說舉辦木棉花季，今年3月9日登場，今天縣長王惠美趕到提供點子，建議規畫輕旅行讓木棉花季擴大觀光效應。

第二個木棉花季由埤頭鄉公所舉辦，埤頭木棉花已開七至八成，預定3月16日活動開幕時，木棉花已滿花且可能落花滿地。鄉公所人員表示，落花也有落花的美感，活動已千人報名不能提前，屆時請民眾轉換心情賞花。

二林鎮鎮公所3月23日在二林鎮木棉花道舉辦「幸福龍乎你」賞花活動，雖知木棉花平均花開五成，活動舉辦時可能錯過盛開期，但仍策畫「愛要大聲說」等多種趣味節目，現場設置相片列印機，當日拍照打卡公開上傳社群網，可當場列印與木棉花合影的照片。

彰化縣環境教育講師謝文猷今天表示，植物開花跟陽光、水分、土質、施肥有關，北斗交流道木棉花日照充足，生長環境不錯，花期正常又花開茂密，二林、埤頭的木棉花道都在東螺溪旁，植物競爭、水邊溫度都影響開花。