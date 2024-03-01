台中公有廣十停車場尿騷味嗆鼻 民眾憂成治安死角：停車怕怕的

台中西區四維街的廣十柳川停車場，遭市議員黃守達指停車場樓梯入口常年有雜物放置，還有非常嗆鼻的尿騷味，且地下室手機訊號微弱，擔心成為治安死角。

交通局指出，台中市政府已啟動「公有路外停車場翻新改造計畫」，例如台中公園地下停車場、市政公園地下停車場、忠明公園地下停車場等，交通局持續盤點，委外招標要求契約納入優化及改造項目。

黃守達說，廣十柳川停車塲共有地下三層，服務範圍包括全球影城、台中教育大學、第五市場、台中文學館、西區公所，含平和、廣民、公民里，利用率高。

黃守達說，常接獲民眾反映，每次停車感覺「怕怕的」，電梯長期停用，對無障礙環境需求的族群非常不友善。樓梯入口常年對質廢棄雜物，非常嗆鼻的尿騷味，階梯布滿髒汙黑點。民眾更擔心，此處手機訊號微弱，若發生事故，恐形成治安死角。

黃守達批評，這處停車場設備老舊，電梯經常故障，去年換新電梯，但拖了幾個月還未啟用，電梯口仍貼著「電梯尚未修復開放」，對無障礙需求族群不友善。

黃守達服務處多次詢問停車管理處，一說要等消防安檢通過，現在又說要再等數月。黃守達質疑，這難道就是市府對於公共設施的維管態度嗎？要求盡速改善。