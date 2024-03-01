台中運將最怕神岡這條路 防貨車翻覆要拓為8米寬

台中市神岡區厚生路是往返國道四、一號與豐洲工業區的要道之一，但路寬僅2.5米，常有大貨車、砂石車會車不易翻覆，成為交通瓶頸，駕駛行經總「心驚驚」。立委楊瓊瓔與相關單位會勘，建設局規畫全長110公尺拓寬為8米、經費約2500萬元，預計明年農曆春節前完工。

今天上午，楊瓊瓔、台中市議員羅永珍邀集建設局長陳大田等單位到場會勘，陳大田表示，厚生路為神岡區串通國道四號、豐洲科技園區、國道1號到豐原的重要道路，現況路寬最窄僅2.5米，無法會車，相當危險。

庄後里里長林吳春蘭說，厚生路是神岡區通往國道、豐洲科技園區、豐原重要聯絡道路，但瓶頸路段約110公尺長，路寬只有2.5米，甚至有車輛翻覆掉落農地，阻礙急難救助與消防救援時間，成地方發展瓶頸。

陳大田指出，市府將編列約2500萬元拓寬厚生路、豐洲路口周邊約110米長道路，瓶頸段厚生路將從原本2.5米路寬拓至8米，新增側溝等設施，紓解厚生路原有的交通壅塞問題，也對地方未來產業發展、行車安全及區域交通運輸都有正面效益。