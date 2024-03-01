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中市原民議員補選戲劇變化 藍推2人原因曝

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
吳軍是立委黃仁服務處處長，曾任導演。圖／聯合報系照片
吳軍是立委黃仁服務處處長，曾任導演。圖／聯合報系照片

台中市平地原住民議員黃仁當選本屆立委，市選委會將辦理補選，26日起登記到今天為止。國民黨有吳軍、吳建德登記，一黨兩人競爭， 被形容是「茶壺中的風暴」。國民黨市黨部主委顏文正說，已向黨中央建議「兩人都推薦」，以免被其他政黨「見縫插針」、「撿便宜」。

中市平地原住民選區約有10300張選票，本屆選舉，主要競爭是黃仁與吳建德，最後黃仁以1695票，贏吳227票獲勝，2024年選上原民立委，遺缺補選。

前議員吳顯森之子吳建德昨由父兄、立委高金素梅等陪同下，完成登記。吳建德除有高金素梅跨黨支持，同黨立委楊瓊瓔、顏寬恒、黃建豪、羅廷瑋、廖偉翔等推薦，另據傳有前平原參選人也願支持，實力大增。

吳軍是立委黃仁服務處處長，黃仁力挺；吳軍是阿美族人，在影視圈工作20年，製作多部電影、戲劇和紀錄片等。吳軍說，他登記參選，優勢是可落實中央地方一條鞭的服務，為都會原住民發聲。

國民黨地方人士原有意協調吳建德與吳軍一人參選，但兩人堅持登記，一開始都是無黨籍，國民黨市黨部向中央報備，昨同意「兩人都推薦」，雙吳取得政黨推薦書後，今天都向市選委會改為「國民黨」籍，出現戲劇性變化。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，雙吳實力都在伯仲之間，如果僅推薦一人，民眾黨虎視耽耽，勢必見縫插針，找上沒推薦的參選人。預見如此，乾脆兩人都推薦，「茶壺內的風暴」也不能讓他黨撿便宜。補選登記到今天5點截止。

吳建德有立委高金素梅支持，信心倍增。圖／吳建德提供
吳建德有立委高金素梅支持，信心倍增。圖／吳建德提供

原住民 國民黨 議員

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