物價飆漲壓垮弱勢家庭 許淑華引企業捐物資助弱勢兒

台灣通貨膨脹嚴重，讓經濟弱勢家庭生活雪上加霜，連帶社福團體募集救援資金和物資都比過去更困難，影響南投縣內許多經濟弱勢家庭生活狀況，南投縣長許淑華今天轉介皇穹陵紀念花園，捐贈800箱十穀寶，讓弱勢家庭和扶助孩子，能有足夠的營養補充，面對生活的挑戰。

「現在物價飆漲，便當幾乎都破百元，薪水沒有增加，衣服可以不買，飯卻不能不吃，生活越來越困難了」，南投單親媽媽表示，她扶養兩個孩子，疫情後物價上漲，尤其是食品，漲幅增加二成，壓得她喘不過氣，這也是許多弱勢家庭的心聲。

南投家扶中心長期扶助縣內13個鄉鎮市扶助家庭，目前服務近1800戶家庭，除給予及時的關懷，也提供獎助學金、急難救助、物資發放等方式，穩定孩子們的學習，同時減輕受助家庭的經濟負擔。

縣長許淑華長期擔任家扶中心扶幼委員，了解經濟弱勢家庭在通貨膨脹下生活更加困難，多元社會議題環繞，更需花費心力去關注社會中每個角落。希望藉由引介更多的善心資源，讓弱勢家庭孩子能夠感受到社會上的溫暖，讓更多人一同幫助他們安心成長。