快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

物價飆漲壓垮弱勢家庭 許淑華引企業捐物資助弱勢兒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
景氣不佳加通貨膨脹讓弱勢家庭生活困難，今天上午弱勢家庭帶著孩子來領取十穀寶等生活物資。圖／南投家扶中心提供
景氣不佳加通貨膨脹讓弱勢家庭生活困難，今天上午弱勢家庭帶著孩子來領取十穀寶等生活物資。圖／南投家扶中心提供

台灣通貨膨脹嚴重，讓經濟弱勢家庭生活雪上加霜，連帶社福團體募集救援資金和物資都比過去更困難，影響南投縣內許多經濟弱勢家庭生活狀況，南投縣長許淑華今天轉介皇穹陵紀念花園，捐贈800箱十穀寶，讓弱勢家庭和扶助孩子，能有足夠的營養補充，面對生活的挑戰。

「現在物價飆漲，便當幾乎都破百元，薪水沒有增加，衣服可以不買，飯卻不能不吃，生活越來越困難了」，南投單親媽媽表示，她扶養兩個孩子，疫情後物價上漲，尤其是食品，漲幅增加二成，壓得她喘不過氣，這也是許多弱勢家庭的心聲。

南投家扶中心長期扶助縣內13個鄉鎮市扶助家庭，目前服務近1800戶家庭，除給予及時的關懷，也提供獎助學金、急難救助、物資發放等方式，穩定孩子們的學習，同時減輕受助家庭的經濟負擔。

縣長許淑華長期擔任家扶中心扶幼委員，了解經濟弱勢家庭在通貨膨脹下生活更加困難，多元社會議題環繞，更需花費心力去關注社會中每個角落。希望藉由引介更多的善心資源，讓弱勢家庭孩子能夠感受到社會上的溫暖，讓更多人一同幫助他們安心成長。

南投家扶中心主任李雅婷說，大環境不景氣對弱勢族群衝擊更大，甚至社福團體募集物資都比往年更困難，感謝縣長許淑華能關注社會角落，皇穹陵紀念花園及邱淑慧總經理等各方的善心，每份捐贈物資對受扶助家庭都是珍貴的資源，家扶也會秉持「哪裡有需要，家扶就在那裡」的精神，把資源送給弱勢家庭的孩子。

皇穹陵紀念花園捐贈800箱十穀寶，資助縣內1800戶弱勢家庭。圖／南投家扶中心提供
皇穹陵紀念花園捐贈800箱十穀寶，資助縣內1800戶弱勢家庭。圖／南投家扶中心提供
景氣不佳加通貨膨脹讓弱勢家庭生活困難，今天有小小孩在母親帶領下到南投家扶中心領取生活物資。圖／南投家扶中心提供
景氣不佳加通貨膨脹讓弱勢家庭生活困難，今天有小小孩在母親帶領下到南投家扶中心領取生活物資。圖／南投家扶中心提供

弱勢家庭

延伸閱讀

10年前就有…研發悠遊卡貼紙挨酸「走復古風」 悠遊卡公司回應

南投縣新春團拜 許淑華：縣政加快腳步執行

基市府、NET爭議 北市議員許淑華也發聲引基市府逐條回應

許淑華控違法點交東岸商場 基市：履行契約條款

相關新聞

泰安櫻花季展開！美女警察指揮交通吸睛 網：想被開罰單

台中后里泰安櫻花季已展開，昨天228假期吸引很多遊客賞花，大甲警分局派員警交通疏導，為加強宣導效果，該分局先找大甲派出所...

台中運將最怕神岡這條路 防貨車翻覆要拓為8米寬

台中市神岡區厚生路是往返國道四、一號與豐洲工業區的要道之一，但路寬僅2.5米，常有大貨車、砂石車會車不易翻覆，成為交通瓶...

中市原民議員補選戲劇變化 藍推2人原因曝

台中市平地原住民議員黃仁當選本屆立委，市選委會將辦理補選，26日起登記到今天為止。國民黨有吳軍、吳建德登記，一黨兩人競爭...

台中市平地原住民補選 吳建德獲國民黨推薦登記參選

台中市平地原住民議員出缺，預定4月13日辦理補選，藍營多人表態角逐，前台中市議員吳顯森之子吳建德獲國民黨推薦，昨中午在父...

物價飆漲壓垮弱勢家庭 許淑華引企業捐物資助弱勢兒

台灣通貨膨脹嚴重，讓經濟弱勢家庭生活雪上加霜，連帶社福團體募集救援資金和物資都比過去更困難，影響南投縣內許多經濟弱勢家庭...

彰南路長期人車爭道 居民說明會表決反對增設人行道、停車格

彰化市彰南路從台化廠前的中山路交叉口到銜接台74甲中彰快速道路3公里長，沿途交織了32條巷道，但道路「扭來扭去」被冠上「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。