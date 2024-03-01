南投櫻花季只持續到3月中旬 建議遊客賞櫻要把握最後時機
又一波冷空氣南下，南投縣內多個高海拔賞櫻景點，包括日月潭、草坪頭、奧萬大及杉林溪等地，228連假後，目前都是數千株櫻花同時盛開的景象，賞櫻達人指出，由於今年櫻花季節將只持續到3月中旬，建議遊客賞櫻要把握這最後的機會，否則就要等待明年再見了。
杉林溪森林遊樂區指出，目前種植培育各式櫻花計有粉紅椿寒櫻1000株、霧社櫻500株、緋寒櫻300株及特殊種的普賢象櫻大島櫻等，目前已經進入最大盛開期；為了營造更豐富的優美景觀，數年前開始推動「櫻花河岸」計畫，在溪流沿岸種滿了粉紅色的椿寒櫻，建議3月15日前，正是入園觀賞櫻花的最佳的時機。
信義鄉公所表示，草坪頭目前有多品種的櫻花約3000多株，還有少見的白櫻花，在每年花季時，各品種櫻花爭奇鬥豔美不勝收，與李花、桃花共同點綴著美麗的社區，來此更除了可以品嘗玉山烏龍茶，同時體驗製茶過程外，還可來場花樹下的盛宴。
位在鳳凰自然教育園區的櫻花，包括山櫻花、八重櫻、富士櫻、河津櫻等，大概有4、500棵，目前正在園區綻放中；一條由河野櫻舖成長達333階的階梯所組成的櫻花隧道，在粉紅隧道襯托下，是賞櫻客絕佳拍照景點。
園方指出，賞櫻景點是較少人知道的台大茶園，遊客走累了，也可在兩旁找個好坐位置賞櫻品茗、野餐聊天，居高臨下的美景，一路從濁水溪的水里集鹿大橋，望向彰雲的出海口，美景盡收眼底。
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