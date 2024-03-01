彰化3姊弟遭撞 妹出現尿崩急治療、姊聽打氣錄音展現求生意志

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟走行人穿越道過馬路，遭蕭男無照駕駛撞飛，兩姊妹重傷住加護病房搶救9天，兩人腦傷嚴重，昏迷指數仍是三，但姊姊病床上持續播放阿姨、媽媽和班上同學打氣錄音檔，院方指出，患者展現強烈意志力；妹妹昨晚出現尿崩，經院方緊急治療回復正常。

姊姊目前在彰化秀傳醫院治療，副院長李佳穎說，患者昏迷指數仍是3，瞳孔對光有反應，升壓藥已經停兩天，但因血紅素偏低昨天輸血兩個單位，今天的血紅素接近正常值，因動脈血氧濃度正常，進出身體的輸液量平衡，呼吸器設定氧氣濃度調降為25%，代表肺功能有改善。

院方指出，目前持續評估是否讓患者使用幹細胞治療協助腦部神經再生；今晚預計會向家屬說明未來治療方式及後續可能產生的狀況。

彰化基督教兒童醫院神經外科主任張尚文說，妹妹狀況並沒有太多進步，持續追蹤腦部電波，目前沒有看到有任何電生理反應，代表腦部受損非常嚴重，仍會持續給予最好的治療，患者連續兩個晚上都出現尿崩，尿崩是在腦部嚴重損傷後排出大量清澈尿液的現象，經電解質以及藥物的治療後，才回復到正常的情況。