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東勢第一納骨塔進度超前 力拚明年底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，建設局指出，目前工程進度二成六，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，建設局指出，目前工程進度二成六，預計明年底完工。圖／台中市政府提供

台中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，市議員吳振嘉辦理說明會，目前工程進度二成六，預計明年底完工；民政局長吳世瑋說，新建納骨塔可紓解現有納骨櫃位不足問題，並設置環保葬區，打造景緻優雅、靜謐莊嚴的追思空間。

山城東勢區第一公墓納骨塔工程進度，居民相當關注，有鑑於此，吳振嘉議員昨舉辦說明會，建設局新建工程處表示，全案工程分為停車場與主體工程兩部分，停車場去年6月15日完工啟用。

另，主體工程部分，工程規模為地上四層鋼筋混凝土構造，現已完成三樓結構體工程，工程進度26%，完工啟用日期將提前至明年12月，提供骨骸櫃位約3000骨、骨灰櫃位約2.7萬個及神主牌位3萬個。

新工處指出，此次工程同時設置環保葬區668平方公尺，搭配景觀滯洪池及周邊景觀綠化植栽，設計以遊園概念串聯殯葬園區空間序列，提供靜謐優雅的步行空間，以及觀景、駐留、活動性質兼具的戶外空間，創造莊嚴舒適、散心懷念的場域。

台中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，建設局指出，目前工程進度二成六，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，建設局指出，目前工程進度二成六，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，建設局指出，目前工程進度二成六，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，建設局指出，目前工程進度二成六，預計明年底完工。圖／台中市政府提供

公墓 納骨塔 議員

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