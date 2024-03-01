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彰化伸港3姊弟挨撞路口改善 斑馬線退縮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
交通部公路局彰化工務段昨天邀集相關單位、民代及學者，會勘3姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段昨天邀集相關單位、民代及學者，會勘3姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影

彰化縣伸港鄉陳姓國小3姊弟走行人穿越道過馬路，遭蕭姓老翁無照駕駛開車撞飛，2姊妹重傷仍在搶救，姊姊昨傳出腦部以外的器官，功能已恢復七至八成，妹妹病情仍待觀察；為切實檢討路口安全，交通部公路局昨在肇事路口會勘討論後，將採斑馬線退縮、設Z字斑馬線縮短行人穿越時間、增設行人庇護島等改善措施。

分別讀小四、小三、小二（10歲、9歲、8歲）的陳姓3姊弟22日在伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）路口，遭74歲蕭姓老翁開車撞飛，2姊妹昏迷指數仍維持3；在秀傳醫院救治的姊姊昨天心跳、呼吸、血壓正常，狀況穩定，等待恢復。

彰基指出，8歲妹妹目前生命徵象雖然較穩定，但意識仍重度昏迷，雙側瞳孔對光反應微弱，腦波檢查均無生理反應，表示腦部已完全受損；彰基表示，醫療團隊會做最壞的打算，但仍給妹妹最好的照護。

公路局彰化工務段昨邀警方、民代及台大土木系教授許添本、陽明交大運輸與物流管理學系教授吳宗修參與會勘。工務段長陳禎康表示，依警方調查報告，3姊弟當時闖紅燈，蕭姓老翁也未禮讓行人。陳提改善斑馬線的方案，分別採直線最短距離及Z字形畫設，並聽取地方意見。

有關注交通議題的網友黃筠倧到場建議，人行道、行人庇護島、轉角處的三角形庇護島都該做，才能縮短行人穿越路口的時間。

縣議員賴清美表示，路口除應改善照明不足，公路局擬採斑馬線採Z字兩段式畫設的立意雖然好，但走路口的多是學童及長者，多不習慣繞路，很容易走捷徑而發生事故，設計應以方便行走為前提。

經3小時討論，彰化工務段決採用第二方案提升行人安全，包括退縮斑馬線、設置Z字斑馬線縮短行人穿越時間、增設行人庇護島、路口轉角外推、設置人行道、增加行穿線照明亮度等。預計一個月內改善完成路口斑馬線退縮及庇護島；第二階段施做路口周遭人行道，但要台電等管線單位配合移除電桿及纜線下地，所需時程較長。

人行道 行人

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