溪頭昔有橫躺族 又現「占位族」

溪頭是國人最常來的森林風景區，過去曾出現「吊床族」、「橫躺族」等亂象遭人詬病，近來又有一些「占位族」，把園方提供給遊客休息的桌椅占為己用，堆置私人物品，讓後到的人沒地方歇腳，又怕引起糾紛不敢坐，不得已貼文呼籲園方重視解決。

溪頭營林區主任彭嘉文表示，最近不少遊客反映玻璃溫室邊的休息區，少數缺乏公德心的遊客，早到後，就把私人東西放置在桌椅上占位置，人卻不見踪影，針對此亂象，園方屢勸無效下，已公告「如有占位情形，園區人員將自行將物品移置」做為因應。

彭嘉文說，溪頭森林風景區每天至少有3、4千人，特別是每到夏天更是吸引民眾上山納涼，運動健身登山，還能享受森林浴，面對大量遊客，園區內本來就有設置休息桌椅區及吊床區，過去涼亭、步道甚至發生橫躺族、車床族及野炊族等亂象，很難管制。

針對「占位族」，遊客建議園方比照管理中心旁桌椅區，也貼標語提醒遊客。