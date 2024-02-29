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中市統計農藥殘留蔬菜 小葉菜類最多

中央社／ 台中29日電

台中市食安處今天公布，統計去年農藥殘留蔬菜前3名為小葉菜類、包葉菜類與豆菜類。另外統計110年至112年違規2件以上的有15家，其中11家業者來自雲林縣。

台中市食安處今天發布新聞稿表示，去年抽驗728件檢驗411類農藥，結果22件蔬果農藥殘留違規，其中19件違規蔬果源自外縣市（雲林縣15件、彰化縣2件、桃園市與屏東縣各1件），已移源頭所在地衛生局處辦，另3件因業者無法提出來源証明，已依食安法處分新台幣3萬元罰鍰。

食安處長傅瓊慧指出，統計去年農藥殘留違規蔬菜前3名分別為小葉菜類（菠菜與青蔥等）、包葉菜類（包心白菜與大芥菜等）與豆菜類（甜豆與菜豆等）。

另外食安處分析110至112年農藥殘留不合格案件的來源供應商，違規2件以上為同一來源業者計15家，其中來自雲林縣11家為最多數。

食安處建議，民眾食用蔬果前可先用水浸泡3分鐘，再用流動的清水沖洗或輕輕刷洗，讓水流帶走殘留農藥；另蒂頭、根部、凹陷等不易清洗的部位，也可先行去除丟棄，降低食用到殘留農藥的風險。

台中市 農藥殘留 食安

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