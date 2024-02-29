彰化秀傳醫院舉辦院長交接儀式 馬旭接任、盼朝醫學中心邁進

彰化秀傳紀念醫院今天舉辦院長交接儀式，原院長黃士維升任秀傳中部院區總院長，新任秀傳醫院院長由曾任台北榮總副院長的馬旭接任。馬旭表示，秀傳醫院未來會再引進更多醫護人才，朝醫學中心的目標邁進。

台北榮總院長陳威明也專程前來參加交接儀式，秀傳醫療體系總裁黃明和說，從2022年起，透過陳威明院長的引薦，很榮幸邀請顏鴻章院長、彭成康副院長、黃正雄副院長到彰濱秀傳醫院服務，今年又有馬旭院長加入秀傳醫療體系，相信秀傳醫療體系將在醫療品質及專業服務更加精進。

馬旭院長致詞時表示，看著秀傳醫療團隊一步一腳印的在各地成立醫院，尤其今年第九家位於路竹的高雄秀傳醫院，將在第三季開始營運，讓秀傳服務社會、濟世救人的精神能在各地落地生根，照顧著國人的健康福祉。

馬旭說，秀傳在醫療技術、知識及儀器設備上的持續精進，已建立了良好的基礎，面對疫情後整個社會以及醫療環境的變遷，必須更加注重有效的溝通以及團隊的合作，來爭取鄉親們更多的支持與認同。相信秀傳人一定可以繼往開來，行穩致遠，更上層樓。

秀傳中區總院長黃士維也分享，秀傳第一個50年的發展是所有秀傳人汗水和愛心的累積，在下一個50年，相信馬旭院長能延續台灣21世紀的照護模式，以急重難症為核心，持續性的推動社區及居家服務，善用科技建構智慧連動的網絡，達成健康促進以及預防勝於治療的目標，給中部民眾更完整、更用心的健康醫療照護體系。