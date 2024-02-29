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彰化三姊弟遭撞路口會勘定調 將設置Z字行穿線及庇護島

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口，由彰化工務段長陳禎康簡報。記者劉明岩／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口，由彰化工務段長陳禎康簡報。記者劉明岩／攝影

2月22日晚間，彰化縣伸港鄉陳姓三姊弟在通過伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口時，遭無照蕭姓老翁開車撞飛，2個姊姊目前仍與死神拔河。為切實檢討路口安全，交通部公路局今天在肇事路口會勘討論後，採取行穿線退縮、設置Z字行穿線縮短行人穿越時間、增設行人庇護島等改善措施。

彰化工務段在今天會勘，除公路局、警方、各級民代外，還邀請台灣大學土木系教授許添本、陽明交大運輸與物流管理學系教授吳宗修參與。彰化工務段長陳禎康簡報時，引用警方事故調查報告，指三姊弟當時闖紅燈，蕭姓老翁未禮讓走在行穿線上的行人。

彰化工務段長陳禎康，針對肇事路口行穿線的改善，提出三個方案，分別採直線最短距離及Z字形畫設，並聽取地方的意見。

長期關注交通議題的Youtuber「OWL貓頭鷹交通書」黃筠倧也到會勘現場，他表示，人行道、行人庇護島、轉角處的三角形庇護島都應施作，才能縮短行人穿越路口的時間。

縣議員賴清美表示，此一路口的照明不足，容易肇事，有必要改善外，在公路局的改善方案中，為顧及道路過寛，行穿線採Z字兩段式畫設的立意雖然良好，但行走路口的多是學童及長者，多不習慣繞路，很容易走捷徑而發生事故，應以簡單行走為前提。

會勘結束，一行人到彰化工務段經過3小時熱烈討論，決定採用第二方案提升行人安全為主配套設置相關強化安全設施，包括行穿線退縮、設置Z字行穿線縮短行人穿越時間、增設行人庇護島、路口轉角外推、設置人行道、增加行穿線照明亮度等。

此方案分為兩階段進行，第一階段辦理路口行穿線退縮及庇護島等，包括設計及施工，預計1個月完成；第二階段辦理路口周遭人行道設置，由於人行道改善需台電等管線單位配合電桿移除纜線下地，所需時程較長，將另協調管線單位下地後辦理。

交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者劉明岩／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者劉明岩／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者劉明岩／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者劉明岩／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段今天邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影

人行道 行人

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