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福壽山引進9新品種蘋果 115年可望採摘新果

中央社／ 台中29日電

福壽山農場現有43款蘋果苗木，皆是60多年前引進已無法優化。日前農場和日本天香園交流引進新品種蘋果苗木，此批苗木已入盆移至檢疫隔離溫室，明年3月定植新果園，後年就可採摘新果。

福壽山農場蜜蘋果遠近馳名，農場在60多年前陸續引進蘋果品種，現今擁有43種蘋果苗木，但因無法繼續優化，日前福壽山農場與日本天香園農技交流，天香園社長岡田新也在2月20日率團拜訪福壽山農場，進行農技交流。

福壽山農場發布新聞稿表示，農場引進9種新品種蘋果苗木，在蘋果苗木抵達農場檢疫前，邀請岡田新也一行人，同勘農場整建的檢疫溫室、生態果園及預定栽種場域。農場除現有栽培生產果園外，也整治新果園，等待蘋果苗木定植進駐。

福壽山農場指出，此批蘋果苗木以專案方式，在2月24日運抵農場後，已在29日檢疫確認手續完備，入盆移至檢疫隔離溫室。等待114年3月檢疫結束完成後，重新定植於新果場。

日本 福壽山農場

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