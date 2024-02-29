年後消費淡季 台中飯店「出招」推住房優惠搶客

春節連假後是飯店住房與餐飲市場的淡季，台中飯店業者推出住房與餐飲優惠，刺激消費。台中長榮桂冠推出「住房睡到自然醒」專案，再送網美咖啡名店的早午餐；裕元花園酒店推出全新餐飲品牌「Hidden Eight」，餐廳採多角化經營。

台中長榮桂冠酒店與在地人氣網美咖啡店「Heynuts Cafe好堅果」合作，推出「台中長榮、好堅果住房專案」，即日起至6月30日前，預訂住房專案每房每晚3199元起，住房可以睡到自然醒，每房再加贈「Heynuts Cafe好堅果咖啡早午餐券」。

裕元花園酒店則推出全新餐飲品牌「Hidden Eight」，結合「產地餐桌」理念，並以多角化的餐飲空間經營策略，搶攻婚宴、商務會議、藝文展覽等需求。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修說，從疫情前到後疫餐飲時代，台灣高端精緻餐廳需求出現變化，訂位不再像過去一開放就秒殺，就連訂位人數也從6至8人減至2人，因應整體餐飲市場改變，飯店堆出全新品牌，讓餐廳不再只是一家餐廳，而是升級為新型態的多元餐飲空間。