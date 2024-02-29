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合歡山停車場將收費 單日最高300元？
繼南投仁愛清境停車場啟用收費，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場也將收費，民眾關心啟用時間，並認為單日最高收費300元太便宜，引發討論。林業署南投分署表示，相關行政程序仍在進行，待核定後公告實施，費率則會定期檢討。
合歡山、清境等為熱門景點，但山區停車格有限，且不收費，常遭部分民眾或車宿族久停占用，為遏止類似情形，退輔會管轄的清境2處停車場去年底起，實施停車收費，林業保育署南投分署管轄的合歡山莊、武嶺、昆陽3處停車場也將跟進。
林業署南投分署指出，這3處停車場共有中型巴士13格、汽車128格和機車72格，為提高車輛周轉率，並符合使用者付費原則，去年起規畫實施停車收費，並已完成招標作業，後續委外經營管理，依廠商公布的費率資訊，汽車每周一至周四為每小時50元，周五至周日為60元，每日最高收費300元。
不少民眾關心這3大停車場何時啟用收費，並認為不分平假日單日最高收費都300元，太便宜，恐難以遏止停車格遭長時間占用問題，紛紛建議應採累進費率，或比照清境停車場全天候收費無上限，才能有效提高周轉率。
林務署南投分署表示，合歡山地區3處停車場原訂3月起收費，但因目前費率尚未經南投縣政府核准，待核定後擇期公告；至於收費太便宜，將於收費實施後，視營運數據等定期檢討改進。
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