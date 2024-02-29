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八卦山大佛綠地森呼吸 綠覆率提高
八卦山風景區是彰化市最大的公園綠地，卻長期充斥著人工建物，為因應「簡單、自然、好用」及去除不必要人工設施的潮流，縣府透過大佛綠地森呼吸營造計畫重新打造，昨天完工啟用，不僅提高整體綠覆率及增設休閒設施，園區還打造全縣內滑道最長，高低差最大的滑梯，讓親子們玩得更健康。
彰化八卦山風景區坐擁廣大蒼翠山林，如同彰化的後花園，更是彰化人的肺，卻歷經約30年來的開發，充斥著甚多人工建築，不符合環保與生態保育趨勢。為恢復八卦山綠地的自然風貌，彰化縣政府獲內政部營建補助6000萬元，另自籌1200萬元，在八卦山自然生態園區辦理大佛綠地森呼吸營造計畫。
縣長王惠美說，依減法設計，園區去除包括閒置戲水池、水梯、混凝土鋪面、花架及矮牆等人工設施，並移除病蟲害及生長不當喬木，增加園區通透性，園區整體綠覆率從原有68%提升到75%，整體改善面積約2.2公頃。
園區內還打造二座溜滑梯，其中一座滑道高低差8.5公尺、長度27公尺，是彰化縣內滑道最長，高低差最大的滑梯。王惠美期望未來串聯卦山村、天空步道及美學館等，打造八卦山風景區新亮點。
王惠美說，縣府近年來積極打造共融式公園，伸港鄉慶安水道旁新打造的「嬉濱海豚公園」也將在3月2日啟用，是一座設有寵物園區、越野單車及海洋造型遊具設施的多功能濱海公園，當天還會發放1000個紫色多多龍小提燈，歡迎親子參加。
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