台中通停車繳費不便 平台整合不善

台中市數位治理局去年6月推出台中通App，整合線上繳停車費功能，但App無法記錄信用卡號，每次繳費都得重新登記，便民措施反而大不便；交通局、建設局各自推App，公有停車場資訊前後不一。議員認為應徹底整合，降低資訊錯誤，學者也表示，公家App很容易各行其是，應從使用者角度徹底整合，才能真正便民。

數位局表示，目前僅能自行輸入卡號，是為保護民眾個資；未來也會持續要求各機關，定期確認資料正確性，避免資訊不一情況發生。

台中數位治理局成立1年多，計畫整合各局處智慧化服務；去年6月推出「台中通App」，並整合「台中購物節App」，下載量突破237萬，但其中可線上繳停車費功能卻無法整合信用卡或其他主流電子支付，每繳費一次，就需重新登記卡號，過程繁瑣，讓民眾大喊「不方便」。

國民黨市議員楊大鋐日前也披露交通局、建設局因整合不善，停車資訊不一，恐混淆民眾使用，顯示各局處資訊整合困難，反而容易傳遞錯誤資訊，呼籲市府將公共服務整合進同個App，減低資訊錯誤率，完善服務，增加使用者黏著度。

民進黨市議員張家銨說，市府每年編列超過2千萬維護「台中通」，應整合各局處目前提供的線上服務資源，數位平台「使用率」，比「下載率」更重要，呼籲市府提出計畫改善，讓數位治理真正貼近市民生活。

朝陽科技大學資訊管理系教授陳隆昇建議，市府目前數位平台案都由不同廠商負責，容易重工，造成不必要資源浪費，市府可委外廠商或自行編列人力，之後編制約5至6人處理維運業務，包含客服、資料更新等內容，真正便民。

數位局說明，現行銀行端線上繳費服務平台基於交易安全性及避免衍生繳費糾紛，只能由民眾自行輸入信用卡等金融資訊，尚無法透過系統介接提供，以保護民眾消費個資。

交通局、建設局系統資訊不一，數位局表示，因2個App系統引用資料介接程式版本不一造成，當天即改善完成。將持續要求市府各機關，對外提供介接資料有版本更新時，應將舊版下架，資料介接也應定期確認正確性，避免類似情況發生。