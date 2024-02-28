228事件77周年 盧秀燕追思：記取教訓，用愛包容向前行

今日是228和平紀念日，台中市府在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會。台中市長盧秀燕表示，歷史傷痛不可遺忘，並要記取教訓，唯有歷史不重演，國家才能國泰民安，唯有用愛才可以包容，攜手同心，化解撕裂向前行。

台中市府今日舉辦和平紀念追思會，盧秀燕與受難者家屬一起施放和平鴿氣球，並在紀念碑前獻花。

盧秀燕表示，228事件是關係台灣歷史發展及國家走向的重要事件，歷史真相要繼續發掘，歷史傷痛也不可遺忘，尤其對受難者及家屬的傷痛要繼續撫慰，並彌合社會撕裂，最重要目的是記取教訓，歷史不要再重演，唯有歷史不重演，國家才能國泰民安，社會才能和諧，唯有用愛才可以包容，才能攜手同心，化解撕裂向前行。

立法院副院長江啟臣說，77年過去了，228事件對台灣社會與民主發展帶來極大影響，要撫平這傷痛，要繼續學習面對歷史的錯誤，更謙卑更真誠，民主才能大步向前。政府或民間永遠不能忘記，除了真相的發掘，撫慰的進行，更希望最後給社會帶來和解，真相、和解、撫慰是面對228事件必須要走的道路，也是台灣民主道路必須要記取的。

台中市228關懷協會理事長陳恆裕說，他的父親過去被稱為匪諜，依刑法遭剝奪自由，現在有里長因帶里民到大陸和平交流，就變成中共同路人，被依反滲透法約談。台中市政府檢出瘦肉精，結卻變成是第一線檢驗人員的不對，哪有這樣的道理？