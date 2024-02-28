快訊

巨人軍來台／呂明賜重新穿上巨人球衣 3日攜手姜建銘登場開球

首起麻疹群聚…醫護接觸感染 曾至桃機、新北梁家米粉湯

海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

彰化二二八關懷協會理事長要求釐清二七部隊真相 為高齡受難者不平

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美偕同二二八受難者家屬等人今天在縣立圖書館前的二二八紀念碑前舉辦二二八和平紀念日活動。 記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美偕同二二八受難者家屬等人今天在縣立圖書館前的二二八紀念碑前舉辦二二八和平紀念日活動。 記者林宛諭／攝影

彰化縣今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美說，這幾年台灣動盪不安，很多政治亂象，分裂社會，大家更應該記取228歷史教訓，避免重蹈覆轍，當權者更要謙卑，以民意為依歸；彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民則呼籲二二八紀念基金會應釐清台中「二七部隊」武器來源歷史真相，還給當事人公道。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣立圖書館前廣場舉行，王惠美向二二八受難者家屬獻上花束致意，並偕同受難者家屬在彰化縣二二八紀念碑前獻上和平百合的祈福儀式，與會來賓包括立委謝衣鳯、黃秀芳、彰化市長林世賢、北斗鎮長顏宏霖及多位縣議員、和牧師陳榮祥等人參與。

王惠美表示，2022年完成對臺灣二二八事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽的承諾，在縣立圖書館前廣場設立全國第一座平面也是彰化縣第一座紀念二二八事件之碑，希望提醒大家珍惜和平與得來不易的民主，用愛跟包容的心共同來緬懷追思先人的犧牲，並記取歷史教訓。

彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民則表示，原本今年他已不想參加任何二二八紀念活動，因為7年來在林才壽的委託下已數度行文給行政院財團法人台灣二二八事件紀念基金會董事會要求嚴謹審查並釐清二二八事件中所謂台中「二七部隊」武器來源以及武器借自台中機場的過程和時間的歷史真相，但都被基金會漠視，讓他覺得非常遺憾。

高齡99歲的林才壽在二二八事件中是彰化溪湖的自衛隊成員當時冒著生命危險去台中借武器，加入維護當時治安行列，但其口述歷史卻與基金會於2018年發行的「青春二二八」中所述有出入，楊澤民說，基金會應召開委員會再嚴謹釐清歷史真相，否則會影響當事人聲譽，甚至造成後人困擾，尤其林才壽現今還健在，更應重視當事人的口述歷史。

彰化縣長王惠美偕同二二八受難者家屬等人今天在縣立圖書館前的二二八紀念碑前舉辦二二八和平紀念日活動，並以和平百合追思致意。 記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美偕同二二八受難者家屬等人今天在縣立圖書館前的二二八紀念碑前舉辦二二八和平紀念日活動，並以和平百合追思致意。 記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美向二二八受難者家屬獻上花束致意。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美向二二八受難者家屬獻上花束致意。記者林宛諭／攝影

二二八事件 王惠美

延伸閱讀

王惠美向228受難者家屬致意 籲當權者記取教訓

打掉不必要人工建物、設彰化最長溜滑梯 八卦山大佛綠地盡情「森呼吸」

八卦山大佛綠地森呼吸啟用 彰化最大溜滑梯亮相

徐柄垣藝師紀念展今開幕 雲州大儒俠史艷文本尊現身

相關新聞

合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3停車場將啟用收費 費率曝光引發熱議

繼南投仁愛清境停車場啟用收費，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場也將收費，民眾關心啟用時間，並認為單日最高收費300元...

彰化二二八關懷協會理事長要求釐清二七部隊真相 為高齡受難者不平

彰化縣今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美說，這幾年台灣動盪不安，很多政治亂象，分裂社會，大家更應該記取228歷...

台中228紀念追思 盧秀燕：歷史不重演才能國泰民安

台中市府今天舉行228和平紀念追思會，市長盧秀燕表示，要記取教訓，歷史不重演，才能國泰民安；立法院副院長江啟臣說，繼續學...

打掉不必要人工建物、設彰化最長溜滑梯 八卦山大佛綠地盡情「森呼吸」

八卦山風景區是彰化市最大的公園綠地，卻長期充斥著人工建物，為因應「簡單、自然、好用」及去除不必要人工設施的潮流，縣府透過...

「台中下個七期」藍綠關注 壽險百貨60大咖出席說明會

台中市水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案，去年四月曾引起市長、議員激烈過招。經發局27日舉辦第二次招商說明會，3....

梨山幸福巴士有溫度 林韻文夫妻守在家鄉顧老人小孩

台中梨山「幸福巴士」環繞行駛四大部落，採預約制，駕駛還可彈性服務，如農場員工晚上9點下班也可預約，國中小學生臨時放學，均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。