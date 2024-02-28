彰化二二八關懷協會理事長要求釐清二七部隊真相 為高齡受難者不平

彰化縣今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美說，這幾年台灣動盪不安，很多政治亂象，分裂社會，大家更應該記取228歷史教訓，避免重蹈覆轍，當權者更要謙卑，以民意為依歸；彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民則呼籲二二八紀念基金會應釐清台中「二七部隊」武器來源歷史真相，還給當事人公道。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣立圖書館前廣場舉行，王惠美向二二八受難者家屬獻上花束致意，並偕同受難者家屬在彰化縣二二八紀念碑前獻上和平百合的祈福儀式，與會來賓包括立委謝衣鳯、黃秀芳、彰化市長林世賢、北斗鎮長顏宏霖及多位縣議員、和牧師陳榮祥等人參與。

王惠美表示，2022年完成對臺灣二二八事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽的承諾，在縣立圖書館前廣場設立全國第一座平面也是彰化縣第一座紀念二二八事件之碑，希望提醒大家珍惜和平與得來不易的民主，用愛跟包容的心共同來緬懷追思先人的犧牲，並記取歷史教訓。

彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民則表示，原本今年他已不想參加任何二二八紀念活動，因為7年來在林才壽的委託下已數度行文給行政院財團法人台灣二二八事件紀念基金會董事會要求嚴謹審查並釐清二二八事件中所謂台中「二七部隊」武器來源以及武器借自台中機場的過程和時間的歷史真相，但都被基金會漠視，讓他覺得非常遺憾。