合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3停車場將啟用收費 費率曝光引發熱議

繼南投仁愛清境停車場啟用收費，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場也將收費，民眾關心啟用時間，並認為單日最高收費300元太便宜，引發討論。林業署南投分署表示，相關行政程序仍在進行，待核定後公告，費率則會定期檢討。

合歡山、清境等為熱門景點，但山區停車格有限，且不收費，常遭部分民眾或車宿族久停占用，為遏止類似情形，退輔會管轄的清境2處停車場去年底起實施停車收費，林業保育署南投分署管轄的合歡山莊、武嶺、昆陽3處停車場也將跟進。

林業署南投分署指出，該分署在合歡山轄內的合歡山莊、武嶺及昆陽停車場，總計有中型巴士13格、汽車128格和機車72格，為提高車輛周轉率，並符合使用者付費原則，去年起規畫實施停車收費，並已完成招標作業，後續委外經營管理。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」也多次分享，該分署委外經營停車場的廠商已進駐裝設智慧電子化停車設施等相關設備，今更貼出停車場收費價格，其中汽車每周一至周四為每小時50元，周五至周日為60元，每日最高收費300元。

不少民眾關心合歡山3大停車場何時啟用收費，並有多數人認為，不分平假日單日最高收費都300元，費用太便宜，恐難以遏止停車格遭長時間占用問題，紛紛建議應採累進費率，或比照清境停車場全天候收費無上限，才能有效提高周轉率。