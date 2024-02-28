林右昌道歉內政部誤植中市標售抵費地 盧秀燕：有道歉就好了
台中市府近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區抵費地，內政部長林右昌昨上午指此舉恐致房地價上漲，應該暫緩，最好能將土地拿來興建社宅。不過事後發現內政部地政司統計的土地面積與金額有誤，林右昌對此表示歉意。台中市長盧秀燕今表示，「有道歉就好了，今天紀念228用愛包容」。
內政部昨天上午指台中市府從2019年至2023年底，公開標售區段徵收可處分建築土地及市地重劃地區抵費地，標售總金額達1691億元，面積超過37.6萬坪，籲中市府避免標售土地帶動建商溢價搶標。不過昨下午業務單位澄清提供的數據誤植為全國的數據，近5年台中市政府所標售的土地面積為5.3萬坪，總金額504億元，內政部長林右昌對此表示歉意。
盧秀燕今出席228和平紀念追思會，她受訪表示，昨天內政部用錯誤的數據來批評台中市的售地政策，因為他們把全國售地的資料灌到台中市，批評台中賣太多，不過還好有人發現數字不對，內政部長林右昌昨天下午有公開道歉，「有道歉就好了，今天紀念228用愛包容」。
盧秀燕也說，中央擔心賣到社宅用地，經市府清查資料，中央要做的社宅都沒有在這些用地裡面，台中市現在興建中或已完成的社會住宅，已經超過中央所訂目標，超標了，台中額外要再興建社宅的土地也都留下來了，所以跟抵費地是沒有關係的。
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