員林4路樹 疑遭鑽孔灌毒

彰化縣溪湖鎮上周驚傳21棵行道樹遭毒害，迄今未抓到凶嫌，員林市也發生相同情形，4棵行道樹水黃皮被人鑽孔疑似灌毒，市公所已報警追查，市公所呼籲民眾，若認為行道樹擋住門面或影響交通視線，可申請移植，任意破壞行道樹將追究刑責。

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，20日被發現遭人環剝樹皮或注射毒液，縣政府會同「樹醫生」勘查，確定21棵死亡應盡速移除，3棵若未長新葉也視同枯死，縣政府城市暨觀光發展處報案，現在沒找到殺樹凶手，未料，員林市又發生毒害行道樹事件。

員林市民代表張瑀瑩、市公所主任秘書賴冠宇和農業課長黃吉城昨天至員林大道查看這4棵被人鑽孔並疑似灌毒的水黃皮。張瑀瑩說，25日下午便有民眾通報有行道樹被鑽孔和注射毒液，她通知市公所作緊急處置，在受害樹木上掛公告傷害行道樹的刑責。

黃吉城和賴冠宇檢查受害行道樹，每棵各被鑽3個寬約3公分、深約15公分的洞，疑似灌注液體，目視看不出是什麼液體，但在樹幹未被剝皮和環切的情況下，樹葉有枯黃現象代表可能被灌注毒液，如果春季沒長新葉就是被毒死。

賴冠宇表示，這些行道樹齡約10年，市公所已報警追查；根據彰化縣樹木保育自治條例規定，侵害、毀損既有行道樹及公共園區樹木，可依情節輕重處5千元以上、5萬元以並限期恢復原狀，惡意破壞者也可能觸犯毀損罪，可處兩年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，若行道樹妨礙居民生活，可向市公所申請移植。