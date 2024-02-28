台中平原議員補選 藍綠白未定 2人登記

台中市平地原住民前議員黃仁當選立委，就職後議員遺缺將補選。黃仁昨天陪同具有國民黨籍的立委服務處長吳軍，以無黨籍登記參選，另有無黨籍余俊宏登記。國民黨台中市黨部原推薦前議員吳顯森之子吳建德參選。吳建德說，預計29日登記，不管對手是誰都公平競爭。國民黨市黨部表示，中央黨部還未決定開放參選或提名人選，仍待決定。

針對國民黨至少2人登記參選，民進黨市黨部主委李天生說，黨中央確定不提名，將與無黨籍對象合作，趕在截止日前登記。民眾黨市黨部主委江和樹說，目前已有人選，今與黨中央討論，再決定是否正式提名。政壇表示，未來除非國民黨開放參選，否則未被提名的人，會被他黨吸收，成為競爭對手。

台中市平原議員補選預計4月13日投票，登記參選截止日為3月1日。吳軍具有國民黨籍，他是黃仁的立委服務處長，黃仁昨天親自陪同，但以無黨籍登記參選。

吳軍是阿美族人，長期在影視圈工作，製作多部電影、戲劇、廣告、節目和紀錄片等。吳軍說，他將承接黃仁的政見，落實中央、地方一條鞭的服務，為都會原住民發聲。

吳建德2022年參選平地原住民議員，輸給黃仁227票，黃仁當選立委後，積極爭取補選提名。國民黨中市黨部推薦吳建德給黨中央，但國民黨仍未正式提名。

吳建德說，他預計29日登記參選，盼為國民黨團再爭取1席議員，為自己族人服務，「不管對手是誰，是何黨派，都是公平競爭，都有參選權力」。

國民黨市黨部主委顏文正說，吳軍、吳建德都是國民黨員，市黨部推薦吳建德參選，但中央黨部還未決定，如果開放參選，兩人可公平競爭，若中央有提名人選，另名參選者將提報黨中央依黨紀處理。