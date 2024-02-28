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台14線南豐到人止關明起施工 交管19天

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台14線南豐至人止關段29日起施工清除邊坡危木浮土，周一到周五每日上午8時至下午6時封路交管。圖／埔里工務段提供
台14線南豐至人止關段29日起施工清除邊坡危木浮土，周一到周五每日上午8時至下午6時封路交管。圖／埔里工務段提供

台14線埔霧公路是仁愛鄉最重要聯外道路，前年卡努風災埔霧公路受創嚴重，為維護行車安全，公路局埔里工務段將在29日至3月26日，對71公里南豐村至74公里人止關路段清除邊坡危木浮土，周一至周五上午8時至下午6時施工，每30分鐘放行1次，請車輛務必遵照管制通行，確保行車安全。

南投縣仁愛鄉前年8月因卡努風災受創，南豐村至人止關路段爆發嚴重土石流、山崩，埔霧公路交通多次中斷，雖然已經搶通，但只要強降雨或乾旱崩裂，仍有崩塌危險，影響行車安全。

公路局中區養護工程局埔里工務段排定在29日起至3月26日，辦理台14線埔霧公路南豐71K至人止關74K路段邊坡危木浮土清除作業，預計每周一至五上午8時至下午6時施工，例假日不施工，整體工期粗估19天。

埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，也是通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，假日車流量驚人，這次施工期將近一個月，雖已避開228及周六、周日交通高峰期，仍可能影響埔霧公路交通。

埔里工務段表示，台14線施工清除邊坡危木浮土期間道路封閉，原則上，每30分鐘放行1次，現場人員也會視實際狀況機動調整，呼籲駕駛人耐心等候減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，共同維護行車安全，施工造成不便也請見諒。

南投縣 埔里 清境

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