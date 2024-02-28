行人通行動線 彰縣府全面檢視

彰化縣伸港鄉3姊弟過馬路車禍重傷，引發國人關注，彰化縣長王惠美昨天要求縣府全面檢視行人通行動線、也要加強學校教育；針對發生車禍的省道台17線與台61乙線交叉路口，公路局明天將會同彰化縣府、警方還有專家學者二次現勘，改善道路設施，避免憾事再度發生。

台灣大道為台中交通命脈，其中朝富路、黎明路、安和路三處路口，鄰近秋紅谷、各客運轉運站，行經國道一號、台74線，車流量相當大，對行人安全較不友善。台中市政府將投入約7千萬元，增設行人庇護島、纜線下地、車道標線、照明改善等，增加行人通行空間，打造友善行人環境。

陳姓國小姊妹目前心跳與血壓穩定，持續好轉，但未脫離險境。縣長王惠美說，為避免行人車禍一再發生，各局處要持續檢視行人通行動線，包括斑馬線設置，減少通行距離及時間，以免兒童、長者為搶時間必須用跑的，還要加強學校教育，學童過馬路前，要評估安全通過時間。

和美鎮嘉卿路去年2月發生小六學童死亡車禍，改善後成為首座友善行人路口，四個路口都有左轉車道和號誌，設置行人庇護島、3處轉角有行人街角保護區與綠底白線行穿線。完工後交通事故減少，今年再對大葉大學、鹿江中小學等學校周邊交通改善，規畫行人路廊。

縣府交通處指出，將持續推動行人安全措施，學校、機關、醫療院所及行人較多路口，增設綠底行人穿越道線、行人專用時相或早開時相，預計今年底達成15處行人專用時相及100處行人早開時相。

台中市府改善台灣大道行人安全，從安和路到朝富路段退縮行穿線、增設行人庇護島，預計7月底完工。圖／中市府提供

台中市建設局長陳大田說，台中市人口全國第二多，行人安全格外重要，改善計畫總長度計1.9公里，已在去年底發包，本月25日施工，預計7月底前完工，將採分區、分段執行，施工期間將由義交協助指揮交通，請民眾遵循指引通行。