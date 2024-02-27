蔡其昌轟盧秀燕「蓋社宅的侏儒」 中市府說明標售內容

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聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市地政局長吳存金強調，13、14期土地皆依法公開標售，地價訂定均依程序，強調「不可能滿足少數人建商利益」。記者劉柏均／攝影
中市地政局長吳存金強調，13、14期土地皆依法公開標售，地價訂定均依程序，強調「不可能滿足少數人建商利益」。記者劉柏均／攝影

民進黨立委蔡其昌今在立法院也重砲抨擊台中市政府標售土地，卻不願意興建社會住宅，點名台中市長盧秀燕是「賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒」。中市府表示，該2區已開發完成，為償還公共設施開發成本約223億餘元，同時減輕每年約3.68億餘元貸款利息壓力，首次依法標售部分抵費地，底價均經評議委員會、重劃委員會等第三方公正單位與專家評定；此次標售避開社會住宅用地。

中市地政局表示，市府自2019年起至2023年底，共標脫54筆開發區土地，面積約9.237萬坪，標脫金額約638.4億餘元。前述標脫的土地，53筆為已完成的區段徵收區配餘地，僅1筆面積約155.6坪土地，為已完成市地重畫區抵費地。

此次再辦第13期、14期部分抵費地標售，釋出2區共計123筆土地，都是按照預定計畫，早於2009、2010年就已公告「重劃計畫書」，現已經歷13年，地方議會也一直希望市府能公開標售。

地政局表示，重劃目的主要為透過土地整體規劃開發，提供都市發展所需的公共設施或可建築用地，讓民眾能享有更優質的居住環境；另為減輕市府貸款利息負擔、償還重劃區開發成本，現抵費地為各街廓重劃分配後零星剩餘土地，公開標售後，有利整體開發及利用。

地政局也說，感謝內政部長對此案的關心，此次標售土地完全避開社會住宅用地，地價亦經過地價評議委員會及重劃委員會等地方公正人士、學者專家、估價師評定，過程均依法定程序辦理，若標售有盈餘，將挹注市庫推動公共建設。

台中市 盧秀燕 社會住宅 蔡其昌 重劃區

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