彰化三姊弟被撞引社會關注 縣長王惠美指示全面清查行人通行動線

彰化2月接連發生嚴重車禍，尤其伸港三姊弟過馬路遭車輛撞擊事件，引發各界關注，彰化縣長王惠美今在擴大主管周報要求縣府交通及工務單位全面清查檢視行人通行動線、也要加強學校教育；針對三姊弟發生意外的伸港鄉省道台17線與台61乙線交叉路口，公路局也將在本月29日會同彰化縣府局處、警察局還有專家學場到場二次現勘。

彰化縣八旬杜姓夫婦2月1日通過溪湖鎮員鹿路與彰水路的路口，在行人通行綠燈時行走斑馬線穿越路口，遭員林客運公車擦撞，造成1死1重傷，2月22日伸港國小三姊弟行經建國路與美港公路交叉路口，過馬路時遭無照駕駛撞上，兩姊妹命危，還在醫院搶救。

王惠美表示，為避免車禍憾事一再發生，各局處要持續檢視行人通行動線，包括路口斑馬線設置問題，減少通行距離及時間，以免行動較慢的兒童、長者為搶時間通行必須用跑的，還要加強學校教育，學童過馬路前，要評估安全的通過時間。

王惠美也說，除了縣府轄管道路外，屬於公所轄管的部分，速函請各鄉鎮市公所針對人行空間安全性進行全面清查及改善，如有屬於交通部主管道路，也儘速建請中央積極處理。

縣府交通處指出，行人通行動線是過去業務重點，112年度包括已設置完成人行道長度約5263公尺、9處行人號誌專用時相的路口、50處行人號誌早開時相的路口、222處號誌提早於清晨4時由閃光恢復管制運作、15處號誌由時段性管制改為24小時管制、124處「行人穿越道線退縮」，以保護行人通行安全。

交通處表示，將持續推動各項行人安全措施，學校周邊、政府機關、醫療院所及行人較多的場域，增設綠底行人穿越道線、行人專用時相或早開時相，預計今年底可達成累積15處行人專用時相及100處行人早開時相。