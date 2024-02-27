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彰化員林4行道樹遭鑽孔灌毒 公所：有妨礙可申請移植

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市員林大道行道樹被鑽孔，疑似注射毒液。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市員林大道行道樹被鑽孔，疑似注射毒液。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮上周驚傳21棵縣有行道樹遭毒害，，3棵若未長新葉也視同枯死，迄今未抓到凶嫌，員林市也發生相同情形，4棵市有行道樹水黃皮被人鑽孔疑似灌毒，市公所已報警緝凶，同時時呼籲市民若認為行道樹擋住門面或影響交通視線，可申請移植，不必痛下殺手。

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，本月20日被發現遭人環剝樹皮或注射毒液，縣政府會同「樹醫生」勘查，確定21棵死亡應盡速移除，3棵若逢春未長新葉也視同枯死，縣政府城市暨觀光發展處報案，到現在沒找到殺樹凶手。

市民代表張瑀瑩、市公所主任秘書賴冠宇和市公所農業課長黃吉城，今天至員林大道查看民眾通報4棵被人鑽孔並疑似灌毒的水黃皮。張瑀瑩說，前（25）日下午接到市民反映有行道樹被鑽孔和注射毒液，昨她通知市公所作緊急處置，今受害樹木都掛有公告傷害行道樹的刑責。

黃吉城和賴冠宇檢查受害行道樹，每棵各被鑽3個寬約3公分、深約15公分的洞，疑似灌注液體，目視看不出是什麼液體，但在樹幹未被剝皮和環切的情況下，樹葉有枯黃現象代表可能被灌注毒液，如果春季沒長新葉就是被毒死。

賴冠宇表示，這些行道樹齡約10年，市公所已報警緝凶；根據彰化縣樹木保育自治條例規定，侵害、毀損既有行道樹及公共園區樹木，可依情節輕重處5千元以上、5萬元以並限期恢復原狀，惡意破壞者也可能觸犯毀損罪，可處兩年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，若行道樹妨礙居民生活，可向市公所申請移植。

彰化縣員林市公所懸掛公告禁止損壞行道樹。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所懸掛公告禁止損壞行道樹。記者簡慧珍／攝影

員林 彰化 行道樹 路樹

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